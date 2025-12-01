Četiri požara u samo nekoliko sati: Gorjeli kontejneri diljem grada

Županijski vatrogasni operativni centar izvijestio je o nekoliko manjih intervencija koje su splitski vatrogasci zabilježili tijekom posljednja 24 sata. U svim slučajevima radilo se o požarima otpada i kontejnera, a požari su brzo lokalizirani i ugašeni zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasnih postrojbi.

Oko 14:20 sati zabilježen je požar smeća u plastičnom kontejneru u Poljičkoj cesti, na koji je izašla Javna vatrogasna postrojba Split s tri vatrogasca u jednom vozilu.

Kasnije, u 23:19 sati, pripadnici JVP-a Grada Splita ponovno su intervenirali zbog požara otpada u plastičnom kontejneru na križanju Puta Trstenika i Ulice Moliških Hrvata. I ovaj požar je ugašen brzom intervencijom ekipe s tri vatrogasca.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Split imalo je također nekoliko intervencija.

U 20:29 sati izašli su na dojavu o požaru otpada u dva plastična kontejnera u Livanjskoj ulici. Nekoliko minuta kasnije, u 20:42 sati, DVD Split ponovno je intervenirao zbog požara otpada u plastičnom kontejneru u Zagrebačkoj ulici 17, također s jednim vozilom i tri vatrogasca.