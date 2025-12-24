Četiri osobe lakše ozlijeđene u prometnoj nesreći na D-8 kod Dubrovnika

Noćas, 24. prosinca, oko 1.40 sati, na državnoj cesti D-8, u blizini Dubrovnika, došlo je do prometne nesreće koja je za posljedicu imala četiri lakše ozlijeđene osobe.

Do prometne nesreće je došlo kada je 28-godišnji državljanin RH, upravljajući osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka, u jednom trenutku dijelom vozila prešao na suprotnu kolničku traku i prednjim lijevim dijelom vozila udario u prednji lijevi dio osobnog vozila njemačkih nacionalnih oznaka s kojim je iz suprotnog pravca upravljao državljanin Kosova.

Uslijed zanošenja, osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka je udarilo u drugo osobno vozilo njemačkih nacionalnih oznaka koje se također kretalo suprotnim smjerom i kojim je također upravljao državljanin Kosova.

Lakše tjelesne ozljede su zadobili putnici iz dva vozila njemačkih nacionalnih oznaka, koji su nakon ukazane liječničke pomoći pušteni kući.

Hrvatski državljanin koji je izazvao ovu prometnu nesreću je prekršajno sankcioniran sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

U konkretnom slučaju se radi o vrsti prometne nesreće o kojima ne izvješćujemo javnost, no s obzirom na to da je jedan od sudionika ove prometne nesreće član obitelji načelnika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, željeli smo postupiti potpuno transparentno te izvijestiti javnost.

Želimo naglasiti da smo u ovom slučaju, kao i u svim ostalim slučajevima, sve očevidne radnje napravili po pravilima struke.