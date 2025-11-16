Četiri navijača, jedan Krule i lekcija s benzinske: "Vi tako mladi biti primjer drugima…"

Bloger Krule ponovno je dirnuo tisuće pratitelja objavom sa svog putovanja prema Karlovcu. Na društvenim mrežama ispričao je neočekivani susret na Grobniku koji se pretvorio u simboličnu poruku o zajedništvu, navijačkoj kulturi i međuljudskim odnosima.

Susret na benzinskoj: "Krule, samo da te pozdravim…"

Kako je naveo, na Ininoj benzinskoj stanici na Grobniku nakon točenja goriva prišao mu je mladić: "Jedan dečko me potapše po ramenu i kaže: Krule samo da te pozdravim i da znaš da je vani ekipa koja te vjerno prati."

Krule mu je odgovorio da pričekaju vani kako bi se pozdravili, a ondje su ga dočekala četvorica mladića, kako kaže, "cca 24… 25 godina". Razgovor je odmah krenuo u uobičajenom šaljivom tonu, a neizostavno je bilo i spominjanje legendarnih likova iz Kruleovih humorističnih objava: "Pitaj me gdje je i što radi Slavko… reko, pokojni Slavko se dao u porno industriju, razvaža reflektore za snimanje porno filmova... baš zajebancija…"

Hajduk, Rijeka i – Dinamo u sredini

Ubrzo je primijetio da dvojica nose majice Hajduka i Torcide, a druga dvojica Rijeke i Armade. Mladići su i sami shvatili da je to vidio pa je uslijedilo pitanje: "Krule, ako se dobro sjećam, u Lajvari si rekao da navijaš za Dinamo?". Reko: "Točno, za Dinamo!"

Zatim je jedan od mladića pojasnio: "Nas 4 smo prijatelji. Nas 2 navijamo za Hajduk, a njih 2 za Rijeku. Htio sam samo reći da se ne mrzimo, ekipa smo… i ako bi se slikao s nama pa da imamo i Dinamo na slici?"

Krule priznaje da su ga ti mladi ljudi oduševili svojom porukom i stavom: "Momci moji dragi, ja bi vas sad sve izljubio al bi bacalo na pederluk, pa vi ste me sad tako oduševili… vi tako mladi biti primjer drugima, pa to je fantastično!"

Slijedilo je fotografiranje: mladi navijači ponosno istaknuli svoje klupske simbole, a Krule, u svom prepoznatljivom stilu, dodao da mu je na prsluku pisalo "DIDA" jer je prsluk premalen pa je prekrio slova od "ADIDAS-a".

U nastavku objave Krule je poslao snažnu poruku, pitajući se tko zapravo forsira podjele među ljudima – jer ih on u stvarnosti sve manje vidi. "Ništa me na ovom svijetu ne može odvojiti od vas dobrih, čestitih, vrijednih i marljivih ljudi… Ljudi koji grade i čine ovo društvo pozitivno."

Nastavio je nabrajati gradove, klubove, jela i krajeve koji mu, kaže, nitko ne može omrziti: "Ne postoji osoba na ovom svijetu koja mi može zgaditi Zagreb… Split… Hajduk… Dugu Resu… Ilok… Slaven Belupo… Matulje… Korčulu… Lonjsko polje… Čakovec… istarski žgvacet... takav se nije rodio!"

Koliko nas zapravo ima?

Za kraj je dodao zanimljivu usporedbu, kojom je želio naglasiti koliko je Hrvatska mala zemlja u kojoj bi zajedništvo trebalo biti osnovni, a ne izuzetan fenomen: "Svi stanovnici Njemačke stanu na 2 942 nogometna igrališta. Mi u Hrvatskoj stanemo na… 135 nogometnih igrališta."