Četiri namirnice koje mogu pomoći u snižavanju kolesterola, a većina ih ne jede dovoljno

Povišen kolesterol jedan je od najčešćih zdravstvenih problema današnjice, a stručnjaci upozoravaju da prehrana igra ključnu ulogu u njegovoj kontroli. Dobra vijest je da određene namirnice mogu pomoći u snižavanju “lošeg” LDL kolesterola i pritom poboljšati opće zdravlje i razinu energije.

LDL kolesterol može se nakupljati na stijenkama krvnih žila, čime se povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Stručnjaci ističu da prehrana bogata zdravim mastima, topivim vlaknima i biljnim sterolima može pomoći u smanjenju njegovih vrijednosti.

Dijetetičarka Christina Manian pojašnjava da topiva vlakna vežu kolesterol u probavnom sustavu i pomažu njegovu izbacivanju iz tijela prije nego što dospije u krvotok.

Avokado

Avokado sadrži mononezasićene masti, vlakna i biljne sterole koji mogu pomoći u snižavanju LDL kolesterola. Osim toga, dugo pruža osjećaj sitosti.

Mahunarke

Grah, leća, slanutak i grašak bogati su topivim vlaknima te mogu pomoći u regulaciji kolesterola. Zbog sporije probave pridonose i duljem osjećaju sitosti, što može pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine.

Bademi

Bademi sadrže zdrave nezasićene masti, vlakna i vitamin E. Istraživanja pokazuju da zamjena klasičnih grickalica bademima može pozitivno utjecati na razinu kolesterola.

Zob

Zob je bogata beta-glukanom, vrstom topivih vlakana koja pomažu uklanjanju kolesterola iz organizma. Stručnjaci preporučuju pet do deset grama vlakana dnevno, što odgovara otprilike jednoj i pol do dvije šalice kuhane zobene kaše.

Tamna čokolada u umjerenim količinama

Tamna čokolada s visokim udjelom kakaa također može imati pozitivan učinak na zdravlje srca i snižavanje LDL kolesterola ako se konzumira umjereno.

Stručnjaci dodaju da korist mogu imati i druge namirnice poput tofua, edamamea, lisnatog povrća, brokule, kelja, jabuka i citrusa.