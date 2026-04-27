Četiri godine bez odgovora: Što se dogodilo Marijani Seifert?

Prošle su četiri godine otkako je nestala Marijana Seifert, poznata i kao Marijana Čvrljak, pobjednica prvog regionalnog Big Brothera. Posljednji put viđena je 27. travnja 2022. godine, kada se udaljila iz stana u Zagrebu.

Njezine osobne stvari, dokumenti i mobitel pronađeni su na Mostu mladosti, no unatoč opsežnoj potrazi i pretraživanju rijeke Save, tijelo nikada nije pronađeno. Zbog toga se i dalje vodi kao nestala osoba.

Nestanak je prijavio njezin suprug Karlo Seifert, s kojim je bila u braku od 2020. godine i s kojim ima sina. Prema dostupnim informacijama, njihov odnos bio je narušen, a nekoliko dana prije nestanka navodno joj je rekao da želi razvod.

Marijana je ranije bila u braku s Nikolom Nemeševićem, kojeg je upoznala tijekom sudjelovanja u reality showu. Njihova veza započela je dok je još bila u braku s Ivanom Čvrljkom, s kojim ima kćer. Nakon izlaska iz showa razvela se i 2016. godine udala za Nemeševića, no taj brak trajao je manje od godinu dana.

Nemešević, koji danas ima vlastitu obitelj, ranije je izjavio kako se nada da će Marijana biti pronađena, ističući da njezina obitelj zaslužuje saznati što se dogodilo.

Slučaj Marijane Seifert i dalje je neriješen, a nadležne službe nastavljaju s istragom u pokušaju da rasvijetle okolnosti njezina nestanka.