ČETIRI DANA UŽASA Majka ostavila troje djece u poplavljenoj i mračnoj prostoriji i otišla s dečkom u Slavoniju

Troje djece, od kojih najstarije ima 15 godina i koje je brinulo o drugo dvoje mališana od kojih je jedno vrtićke dobi, bilo je samo u kući od 1. do 4. siječnja ove godine u jednom istarskom mjestu. Tu nesavjesnu odluku je svjesno donijela njihova majka koja je s partnerom otišla k njegovoj majci u Slavoniju jer je ista zdravstveno bila vrlo loše. I umjesto da se 4. siječnja, kada je zaprimila poziv CSS-a koji joj priopćava da su djeca izdvojena iz obitelji i zbrinuta te da je u problemu zbog toga, majka se tek 9. siječnja vraća nazad i to, naravno, u praznu kuću jer su joj nadležne službe djecu oduzele čim se pročula vijest o djeci samoj u kući, piše Jutarnji list.

A ta kuća, kako se otkrilo kroz istraživanje, sve je samo ne topli tom u kojem bi djeca bezbrižno i sigurno trebala odrastati. Djecu je ostavila u mračnom i hladnom prostoru bez grijanja. Dio prostorije je bio poplavljen vodom i po podu je bio razvučen produžni kabel kako bi se djeca mogla grijati grijalicom.

Kad su djelatnici nadležnih službi po saznanju da u kući djeca borave bez nadzora roditelja, ušli u ta četiri zida ostali su zatečeni viđenim prizorom. Preplavila ih je tuga. Troje djece stajalo je jedno uz drugo neposredno uz vrata. Dvoje starijih na sebi je nosilo bunde, a najmlađe je bilo samo u majici. Govorili su da će se mama brzo vratiti samo nisu znali kada. Kuća je bila ledena, a najstarije dijete je reklo da brine o mlađoj braći i da im kuha. I ponosno dodalo da im je taj dan napravio kokicu a da inače jedu paštu.

Prilikom njihova izvođenja iz kuće jer im je dano do znanja da ne mogu sami živjeti u kući i u takvim ugrožavajućim okolnostima, troje braće bilo je mirno i poslušno. No po izlasku napolje, umjesto da uđu u službena vozila, krenuli su trčati. Iako su pobjegli brzinom munje, sustignuti su na kolodvoru i smješteni, potom, u odgovarajuće ustanove.

Od djece se doznalo da su s majkom i njezinim dečkom dočekali novu godinu nakon čega su otputovali te ih ostavili opskrbljene hranom, paštetama, kruhom... Ujedno su im pokazali kako se koristi pećnica. Dane su provodili u sobi igrajući igrice.

Za vještaka okrivljena majka ima ovisni poremećaj ličnosti, a za tužiteljstvo je grubo povrijedila djetetova prava pa je prijavljena za tri kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. U optužnici koji su nedavno protiv nje podignuli traže djelomično uvjetnu kaznu od 18 mjeseci od čega bi iza rešetaka morala provesti pola godine, dok bi ostatak bio uvjet s petogodišnjim rokom kušnje. A ujedno će morati na prijedlog tužiteljstva, ako sud presudom odluči, godinu dana biti uključena u obiteljsko savjetovalište pod nadzorom Probacijskog ureda.

Optužena žena je, inače, priznala krivnju navodeći da je tako odlučila jer se uspaničila radi zdravstvenog stanja partnerove majke kojem je ona na prvome mjestu. A djecu je ostavila toga puta same jer nije imala kome... ali je pokušavala umanjiti krivnju navodeći da je prijateljicu bila zamolila da ih pričuva No, prijateljica je to bila odbila upozorivši ju da krši zakon i da to ne čini.