Cetinski otkrio što misli o uspjehu Aleksandre Prijović

Glavni trogirski trg bio je pretijesan za sve koji su željeli uživati u spektakularnom koncertu Tonija Cetinskog povodom dana grada. Nekoliko tisuća romantičnih duša uživalo je u bezvremenskim hitovima jednog od naših najpopularnijih pjevača.

Uspješnu 2023. će ispratiti silvestarskim nastupom u Budvi, a u 2024. ga očekuju dva velika jubileja, proslava 35 godina karijere i 10 godina braka sa suprugom Dubravkom.

''17. siječnja će biti 10 godina braka. E vidiš, dobro si me podsjetio. Morat ću se malo pripremiti bolje, bliži se i taj dan.'', rekao je Tony.

Na mnogobrojne komentare da s godinama sve više nalikuje na oca Mirka, Cetinski odgovara.

''Ja sam neki dan gledao svoje stare fotografije sa svojim djedom koji me vodio svugdje. Znači, ja i djed (otac od oca) smo bili nerazdvojni i najviše na njega sličim, znači identični smo. Na svog djeda sličim, a ne na oca ha ha.'', kaže.

A nakon transplantacije kose, Tony ponovno nosi blage kovrče kao i na početku karijere.

''Sad kad su me već nagovorili da to napravim, onda ću pustiti kosu pa da vidim do kad ću izdržat, ali najradije bih se ošišao na kratko, to mi je najpraktičnije, nekako se tako najbolje osjećam.''

Miljenik publike je za za Dnevnik.hr komentirao fenomen Aleksandre Prijović.

''Ma možemo samo čestitati curi i poželjeti joj da je zdravlje posluži i da odradi tih pet arena. Mi moramo imati svoj kvalitetan odgovor u smislu kvalitetne glazbe i potrudit se da i mi imamo pet arena.''