"Često mi je majka govorila 'pome ne vole mokre noge'...". Trulež se u vrtovima najčešće javlja zbog ove dvije greške

Riječ „trulež“ ima nevjerojatno složenu konotaciju, od totalne negative do iznimne poželjnosti (npr., ono kad ti malč od slame ili sijena lagano truli ili bio-otpad u komposteru i tako neke truleži…).

Ako je riječ o lošim ljudima, riječ trulež sjajno ih opisuje, drugim riječima, makni se što dalje da te makar samo njihov miris ne dotakne.



Za trulež u odnosima među ljudima, u obitelji, susjedstvu, u udruzi ili braku svi znamo, ali to ponekad i ne priznajemo, makar je tu, prisutno je, što oni oko nas često bolje vide od nas samih, a bude i obratno, svi misle da živiš u bajci, a samo si ti svjestan truleži. I nije se uvijek lako nosit s tom truleži. Pa linijom manjeg otpora ostajemo, patimo i čekamo, sve dok ne puknemo.



Ovo bi trebala bit „zelena“ kolumna, a ja je uvijek uspijem nekako „zažutiti“. Šta je meni.

Neka asocijacija, šta li je.

Što je vršna trulež?

Dakle, vršna trulež kod rajčice ili BER (Blossom-end rot) fiziološki je poremećaj koji se javlja na plodovima, a ne bolest uzrokovana patogenima. Naglašavam, nije bolest. Nego je poremećaj. Kao što ni poremećaj narcisoidnosti kod ljudi nije bolest, ma kakvi. Nije bolest, nego je poremećaj, ali je podjednako loše. S tim da je puno teže ljudima koji su bolesni, nego onima koji su „samo“ poremećeni. Ali je gadno žrtvama njihove poremećenosti i manipulativnosti. Baš gadno. Opet sam skrenula sa zelene putanje. Vraćaj se, Marija.

Dakle, vršna trulež kod poma ilitiga rajčica (kao i kod paprika, tikve i lubenica) manifestira se kao tamna, crna, udubljena i gruba mrlja na vrhu ploda (suprotna strana od peteljke). Najčešće se pojavljuje na nezrelim plodovima i može se proširiti tijekom dozrijevanja.

Uzroci vršne truleži

Najčešći je uzrok nedostatak kalcija (Ca) u plodu, pa mnogi misle da ga nema dovoljno u tlu. Što uglavnom nije točno. Problem je zapravo u nemogućnosti biljke da ga apsorbira i transportira, što je najčešće posljedica nepravilnog, neujednačenog zalijevanja: suša → obilno zalijevanje → stres.



Mogu postojati i drugi razlozi, mada su rjeđi (prevelike gnojidbe dušikom, prevelike količine kalija ili magnezija – natječu se s kalcijem za apsorpciju, prebrz rast biljke u vlažnim i toplim uvjetima, niska pH vrijednost tla koja smanjuje dostupnost kalcija itd.)

Kako spriječiti vršnu trulež?

1. Najvažnije je pravilno i redovito zalijevanje.

Održavajte stalnu vlagu tla (ni premokro ni presuho). Mnogo sam puta čula od stare majke…“pome ne vole mokre noge“. Jednostavno rečeno, pitanje zalijevanja prilagođenog vrsti tla na kojem rastu, pitanje je svih pitanja kad su kraljice pome u pitanju. Idealno je da im korijenje bude u nekoj vrsti lagane vlažnosti cijelo vrijeme, ali ne konstantno mokro i ne predugo suho. Jer će se u oba slučaja dogoditi vršna trulež na plodovima, biljka vam na taj način daje do znanja da nije zadovoljna vašim zalijevanjem, da ne kažem vrtlarenjem. Zato i preporuka za zalijevanjem ranom zorom, kad se zemlja ohladi, da se izbjegne stres koji uzrokuje hladna voda na vruću zemlju. Sistem kap na kap sve to uglavnom dobro rješava.



Mislim da su svi ostali razlozi za trulež zanemarivo rijetki, pa ih neću nabrajati, pišem samo o vlastitim iskustvima.

I meni su moje pome u vrtlarskim počecima prigovarale, ljutile se, bol bolovale, čak i umirale… pa me natjerale da mozgam, što više promatram i učim… naravno da sam pročitala mnoštvo knjiga, pogledala gomilu vrtlarskih emisija, razgovarala s vrtlarima… svejedno, bez skupljanja vlastitog iskustva, nema sriće… osvjedočila sam se, na primjer, da mnogo ljudi ne može prihvatiti primjedbe glede zalijevanja ili ne mogu shvatit, a ni prihvatiti, da rajčice bolje, robusnije i zdravije rastu u paru, isprepletena korijenja, vezane uz isti kolac. Radila sam pokuse, uspoređivala i osvjedočila se. U svakom slučaju, ne nagovaram ni na što, samo dijelim vlastita iskustva…

2. Malčiranje

Malčiranje održava vlagu u tlu i smanjuje temperaturne fluktuacije, tj. smanjuje nagle i velike dnevno-noćne skokove temperature, što rajčice izrazito ne vole. Važno je. Malčirati možete s različitim materijalima, ja najviše volim suho sijeno, volim kad počne truliti i to je jedina situacija kad mi je trulež privlačna.



Pregledavajte redovito svoje stado rajčica, da vam vršna na promakne, kao i meni davnih godina, ja se divila crvenim plodovima odozgo, a oni truli odozdo. Koja muka. Ne ponovilo se.

I za kraj napomena: oštećeni plodovi nisu opasni za konzumaciju ako se izrežu truli dijelovi, ali im je estetska i tržišna vrijednost, naravno, znatno smanjena, da ne kažem uništena.