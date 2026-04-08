Čestitke pristižu sa svih strana: Vuco zaprosio djevojku na Hvaru. Pogledajte romantični trenutak, bilo je suza

Vilibald Vuco pohvalio se obožavateljima na svom Instagram profilu da je zaručio dugogodišnju djevojku, samozatajnu Meri, koja dolazi iz Tunisa.

Vilibald je za zaruke svoje dugogodišnje Meri, odabrao malo mjesto Velo Grablje na otoku Hvaru.

Par je zajedno već nekoliko godina, a vijest o zarukama izazvala je brojne čestitke pratitelja i fanova.

Vuco je poznat po svojoj glazbenoj karijeri i javnom životu, kao i prodaji nekretnina, dok je Meri uglavnom držala privatnost i rijetko se pojavljuje u medijima. Upravo zbog toga, objava o zarukama izazvala je posebno veliko zanimanje pratitelja.

Par zasad nije otkrio detalje o datumu vjenčanja, ali prijatelji i pratiteljii s nestrpljenjem prate svaki njihov korak na društvenim mrežama.

- Najlakše "da" koje sam ikada rekla - napisala je Meri ispod fotografija na Instagramu.

