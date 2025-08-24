Češki turisti opljačkani na autocesti A1

Na odmorištu Vukova Gorica jučer u jutarnjim satima dogodila se provala u kamper u vlasništvu češkog državljanina. Nepoznati počinitelj iskoristio je priliku i provalio u vozilo čeških nacionalnih oznaka te otuđio torbice.

Ukradeni novac i dokumenti

Prema informacijama iz policije, u ukradenoj torbici nalazili su se osobni dokumenti i novac 44-godišnjeg državljanina Češke.

Policijski službenici su na mjestu događaja proveli očevid i pokrenuli kriminalističko istraživanje kako bi pronašli počinitelja i otuđene predmete, prenosi Index.