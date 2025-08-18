Česi više ne žele ljetovati u Hrvatskoj, sve češće biraju ovu obalu: "Cijene su pristupačnije i klima je ugodnija"

Češki turisti, koji su desetljećima ljetovali u Hrvatskoj, sve češće biraju novu destinaciju - poljsku obalu Baltičkog mora.

Taj trend, koji je započeo prošle godine, nastavlja rasti, a brojke govore same za sebe.

Prema podacima predstavništva poljske turističke zajednice u Češkoj, u prošloj godini zabilježeno je više od 410.000 noćenja čeških turista u Poljskoj. Prognoze za ovu godinu govore o čak 800.000 posjetitelja, što bi značilo da je Poljska prvi put popularnija od Hrvatske među češkim turistima.

Niže cijene i ugodnija klima

Više je razloga zbog kojih se Česi okreću Poljskoj.

"Za mnoge Čehe jednostavnije je otputovati u Poljsku - riječ je o zemlji u kojoj nema gotovo nikakve jezične barijere. Cijene su pristupačne, a u nekim slučajevima i povoljnije nego u Hrvatskoj", izjavio je Jan Papež, potpredsjednik Udruženja čeških turističkih agencija, prenosi Fenix Magazin.

Na promjenu destinacije utječe i klima. Piotr Piwowarczyk, predsjednik Turističke zajednice grada Świnoujście, ističe da mnogi češki turisti "cijene svježije temperature i manje vrućine" na sjeveru Europe.

Uz povoljnije cijene i klimu, u korist poljskog turizma ide i sve bolja infrastruktura. Izgradnja brze ceste S3 omogućila je putovanje iz Češke do obale u manje od pet sati, a novi brzi vlak Baltic Express sada četiri puta dnevno povezuje Prag s Gdanjskom, Sopotom i Gdyniom.

Turizam jača regionalnu povezanost

Prema riječima Hanne Mojsiuk, predsjednice Sjeverne gospodarske komore iz Szczecina, turistički valovi između Češke i Poljske jačaju međusobne odnose.

"Mnogi Poljaci vikendom posjećuju Prag, a Česi sve više dolaze na našu obalu. Ova razmjena pokazuje koliko još potencijala imamo u regionalnoj suradnji."

Iako Hrvatska i dalje ostaje atraktivna destinacija, naročito zbog mora i mediteranske klime, podaci i trendovi pokazuju da je poljska obala ozbiljna konkurencija, barem kad je riječ o češkim turistima. Ako se ovakav razvoj nastavi, Hrvatska bi u sljedećim godinama mogla izgubiti još veći udio tržišta.