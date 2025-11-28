Centar, Most i Možemo prikupili potpise za tematsku sjednicu Gradskog vijeća

Vijećnici stranaka Centar, Most i Možemo prikupili su potpise za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita na temu prijedloga Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji te Zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu koji su aktualna tema rada Hrvatskog sabora.

Kako su pojasnili, zbog brojnih primjedbi struke, ali i činjenice da prijedlozi idu na štetu jedinica lokalne samouprave, a time i Grada Splita, žele da Gradsko vijeće Grada Splita zauzme jasan stav po pitanju navedenih na temelju izlaganja struke i u konačnici postavi svoja očekivanja pred gradonačelnika Tomislava Šutu, koji je ujedno i saborski zastupnik vladajuće većine koja je sporni paket zakona i predložila.

Za izvjestitelje će pozvati Društvo arhitekata Splita, Hrvatsku komoru arhitekata, Zavod za prostorno planiranje Grada Splita i Upravni odjel za urbanizam Grada Splita.

"Nadam se da će nakon izlaganja struke prevladati razum i da će vladajući konačno čuti zašto se struka jednoglasno buni protiv ovih zakona te da će prevenirati brojne prostorne probleme koji bi nastali usvajanjem ovih zakona. Za razliku od brojnih drugih tema o kojima se raspravlja, prostor, kada se jednom uništi, nema popravka, a posljedice su nesagledive", poručio je gradski vijećnik Bojan Ivošević.