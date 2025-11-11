Centar izvrsnosti SDŽ obilježio Svjetski dan znanosti edukativnim i inspirativnim programom

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije obilježio je Svjetski dan znanosti, 10. studenoga, organizacijom dvodijelnog programa namijenjenog učenicima i građanima. Cilj događanja bio je približiti znanstvene teme široj javnosti i potaknuti znatiželju o važnim društvenim i ekološkim pitanjima.

U jutarnjem dijelu programa Niko Bujas, asistent na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, održao je radionicu o koraljima, s posebnim naglaskom na crveni koralj, u sklopu projekta Blue-connect 2.0. Sudjelovali su učenici šestih razreda OŠ Mertojak i OŠ Blatine, koji su kroz zanimljive aktivnosti naučili gdje koralji žive, čime se hrane, zašto su važni i koje im prijetnje prijete.

Učenici su se upoznali i s metodama određivanja starosti crvenog koralja te njegovom ulogom u morskom ekosustavu. Na kraju radionice izrađivali su vlastite preparate, koje su analizirali pod lupom i pokušali procijeniti starost uzoraka.

Popodnevni program bio je otvoren za širu javnost i donio panel raspravu „Znanost i zdravlje”, koju je moderirala i organizirala Ivana Bokavšek, prof., iz Centra izvrsnosti SDŽ. Sudjelovale su četiri splitske znanstvenice – Žanet Bradarić, dipl.ing.chem.; izv.prof.dr.sc. Mia Perić; Marija Selak, mag.nutr.; i dr.sc. Mirella Žanetić – koje su građanima približile kako se znanstveni rezultati mogu primijeniti u svakodnevnom životu za poboljšanje zdravlja i kvalitete života.

Panel je potrajao duže od predviđenog vremena zbog velikog interesa publike, a rasprava je iznjedrila niz korisnih savjeta i potaknula aktivno sudjelovanje posjetitelja.

Zaključak susreta bio je jasan:

Svakodnevnim, malim i dosljednim koracima prema zdravijem životu svi zajedno doprinosimo pozitivnim promjenama na razini cijelog društva.

Sudionici su program ocijenili iznimno uspješnim, a najčešće pitanje koje se moglo čuti nakon završetka bilo je:

„Kad ćete opet organizirati nešto ovakvo?”

Iz Centra izvrsnosti SDŽ poručuju kako već pripremaju novo, kreativno i korisno iznenađenje za građane – uskoro će otkriti više detalja.