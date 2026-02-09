Čekate sunce ili buru? Bolje da "prespavate" novi tjedan, ciklone će redati kao na traci

Iako nismo stigli ni do kraja prve dekade veljače, u mnogim predjelima već je palo više oborina nego prosječno padne u cijelom mjesecu. Sudeći prema aktualnim prognostičkim materijalima, novi tjedan samo će “podebljati” oborinski saldo i učiniti veljaču još jednim iznimno kišnim mjesecom aktualne klimatološke zime.

Dani vikenda donijeli su nam promjenjivo vrijeme u kojem je bilo i kiše i rijetkih sunčanih razdoblja, a temperature zraka su i dalje bile više od prosjeka za ovaj dio godine. Ipak, vrijeme je bilo osjetno povoljnije nego u petak i osobito srijedu kada je u Dalmaciji bilo olujnog i orkanskog juga.

Ako ste se zaželjeli bilo sunca, bilo zimskih temperatura zraka, najbolje bi bilo da prespavate novi tjedan. Naime, ciklone nad našim područjem redat će se kao na traci, većina dana bit će oblačna, povremeno uz kišu, a najveći broj dana puhat će jugo. Kiša će biti relativno česta, a jugo će biti dominantan vjetar u novom tjednu.

Ponedjeljak će biti pretežno oblačan. Povremeno će padati kiše, više na moru i u južnoj Dalmaciji. Ne očekuju se velike količine kiše, a osobito bi dijelovi sjeverne Dalmacije mogli ostati suhi. U južnoj Dalmaciji će puhati jugo, u srednjoj jugo i levant, u sjevernoj većinom bura i levant. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 5 do 11°C, najviše dnevne od 11 do 16°C.

Pretežno oblačno očekuje se i u utorak. Povremeno će biti kiše, više na moru južne Dalmacije, ali se očekuju i duža suha razdoblja. Većinom će puhati slaba do umjerena bura i levanat, na jugu jugo. Jutarnje temperature zraka bez veće promjene u odnosu na ponedjeljak, danju će većinom biti 2 do 3 stupnja svježije u odnosu na ponedjeljak.

Srijeda donosi umjereno do znatno oblačno vrijeme, povremeno uz kišu koja će nešto češća biti u drugom dijelu dana u srednjoj i južnoj Dalmaciji. Ojačat će jugo koje će na moru biti umjereno i pojačano s jakim udarima. Danju će ponovno biti malo toplije.

Sekundarni centar prostrane ciklone u četvrtak će se naći u Jadranu pa će tlak zraka na razini mora biti niži od 990 hektopaskala. Bit će pretežno oblačno, povremeno uz kišu, u drugom dijelu dana na moru može biti grmljavine. Veći dio dana puhat će umjereno do jako jugo, imat će vrlo jake udare. Navečer vjetar u okretanju na umjerenu buru. Zadržat će se relativno toplo.

Pretežno oblačno bit će u petak u kojem će i dalje biti nešto kiše, iako se očekuju i dulja suha razdoblja. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura i tramontana, navečer će okretati na jugo. Bit će toplije od normale za dio godine.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, ciklone nas neće zaobići niti u dane vikenda, a to znači da nestabilnog vremena neće nedostajati. Subota i nedjelja će biti pretežno oblačni, povremeno uz kišu. Pri tome će u subotu biti toplije uz jugo i levant, a u nedjelju hladnije uz buri, kada je moguć planinski snijeg.