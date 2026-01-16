'Čavoglave' se zaorile, publika u transu, na zidu Tuđman: "Prkos, ponos, zajedništvo"

Večeras se u Splitu održava prvi koncert Marka Perkovića Thompsona. Gužve ispred dvorane Gripe počele su se stvarati već u kasnim poslijepodnevnim satima, a prvi veći priljev posjetitelja zabilježen je prije 18 sati.

Brojni obožavatelji stigli su ranije kako bi zauzeli što bolju poziciju u dvorani, čiji su se ulazi otvorili u 18 sati, a koncert je započeo u 20.30.

22:38 - Publika uzvikuje: Anice, Anice...

- Može, Anica. Idemo dalje u istom toni - poručuje Perković.

22:36 - Na jučerašnji dan priznata je Hrvatska i mene su pozvali u Split. Tad je taman izašla Bojna Čavoglave i taj dan smo osjećali zajedništvo, prkos, ponos. S ovom pjesmom sjećamo se svih onih koji više nisu s nama i svih onih koji su se borili na našu državu u tim danima - poručio je Thompson te zapjevao "Bojna Čavoglave".

Publika je u deliriju, vijore se zastave...na video zidu ide poruka prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

22:24 - Uslijedio je Thompsonov najveći hit "Ako ne znaš šta je bilo".

21:38 - Okrenimo ruke prema Bogu, našoj Majci, svim našim mučenicima. Našem Stepincu. Naš Bog je živ, naša vjera nije folklor. Njegova nas riječ uči ako se ponizimo i potražimo njegovo lice on će nam pomoći. Pozovi ga u svoj život večeras. Jer grad Split treba svoje iscjeljenje, poručio je Thompson s bine.

21:35 - Thompson je publiko bacio u trans. Pogledajte u galeriji Roka Szarvaša.

21:23 - Pjesma za naše heroje, za sve one koji su dali život za našu domovinu. Upalite ponovno mobitele jer pjevamo "Ratnike svjetla", poručuje Thompson. Cijela dvorana svijetli, a publika pjeva uglas.

21:16 - Molim vas, upalite vaše mobitele sad ćemo otpjevati "Tajnu svjetova". Želimo poslati najljepšu sliku, poručio je Thompson publici, a ona je napravila prekrasnu kulisu.

21:07 - Gripama se ori: Kiše padaju, polja rađaju, djeca sanjaju - nije nas ostavio Bog

21:05 - Pogledajte atmosferu na Gripama u galeriji našeg Igora Jakšića.

20:42 - "Hvaljen Isus i Marija. Zaista je lijepo doći u Split, u grad za koji si vezan i svirati glazbu koju voliš. Počeli smo s Hipodroma u Sinju pa dvoranski koncerti preko Osijeka, Varaždina i Zadra u Split. Bilo je jako lijepo u svim gradovima i sad smo u srcu Hrvatske te učinimo ovu večer za pamćenje", rekao je Thompson.

Nakon toga krenula je pjesma "Dolazak Hrvata" koja je zapalila publiku.

20:40 - Na koncert je stigao i Miro Bulj. A rekviziti s hrvatskim motivima su preplavili gripe. Pogledajte.

20:30 - S kašnjenjem od pola sata turneja Hodočasnik započela je na splitskim Gripama. Publika uzvikuje Spreman, vjeran domu svom zauvijek! Vijore se hrvatske zastave u publici.

20:17 - Gripe viču 'Za dom spremni'

20:10 - Nestrpljivo se čeka početak koncerta.

19.45 - Koncert je zakazan za 20 sati, a dvorana je već pola sata prije početka bila gotovo u potpunosti ispunjena. Uoči izlaska izvođača s razglasa se puštaju njegove pjesme, dok su među publikom primjetni brojni mladi ogrnuti hrvatskim zastavama.

Ljudi još u redu čekaju da uđu u dvoranu.