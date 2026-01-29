Čaše vina Dalmatinske zagore 2026. – „Istina u vinu, znanje u čaši“

Kako bismo potakli naše mlade vinare, hobiste i amatere da proizvode što zdravija i kvalitetnija vina, Ustanova CEKOM 3LJ i mali proizvođači vina iz Čaporica, uz pokroviteljstvo Grada Trilja, pozivaju lokalnih proizvođače vina iz šire triljske okolice i Dalmatinske zagore da se pridruže manifestaciji posvećenoj podizanju kvalitete i promociji domaćih vina Čaše vina Dalmatinske zagore 2026.

Manifestacija će biti zaokružena prezentacijom pregledanih i ocjenjenih mirnih, mladih vina, berba 2025., u petak 13. veljače 2026. godine u 18:00 sati u CEKOMu 3LJ – Gospodarska zona Čaporice.

Ocjenjivanje se organizira uz stručnu potporu Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i Agromediteranskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Osim ugodnog druženja, želja nam je istaknuti kvalitete i posebnosti vina našeg podneblja, te prezentirati mogućnosti Ustanove CEKOM 3LJ u praćenju proizvodnje i kontrole vina i važnost stručne podrške u rješavanju mana naših domaćih vina.

CEKOM 3LJ će obaviti kemijsku analizu vina FTIR metododm svih zaprimljenih uzoraka, a organoleptičko ocjenjivanje obavit će ovlašteni stručni ocjenjivači.

Uzorci će se prikupljati od 02. do 09. veljače 2026. godine, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, u prostorima CEKOMa 3LJ, Gospodarska zona Čaporice. Za svaki uzorak potrebno je donijeti bocu od 0,75 ili 1 litre.

Sudjelovati se može sa bijelim i crnim vinima proizvedenim od jedne ili više sorti grožđe.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 15€. Dosadašnjim korisnicima usluge analize vina odobrava se popust od 30%.

Za sva pitanja kontaktirajte nas na info@cekom3lj.hr ili na broj 099 1657 150

Nazdravimo našim domaćim vinima, proizvedenima na tradicionalan i stručan način!