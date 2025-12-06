Čarolija nad gradom: Pun mjesec osvijetlio sinjsku noć

Pun mjesec iznad Sinja večeras je priredio prizor kakav se rijetko viđa — nebo se otvorilo u svom najljepšem izdanju, obasjano srebrnim sjajem koji je grad pretvorio u tihu, gotovo bajkovitu scenu. Iznad tvrđave, nad krovovima i iznad mirnih gradskih ulica, mjesečeva svjetlost stvarala je dojam da je cijeli Sinj uronjen u nježni, svjetlucavi veo.

Brojni građani zastali su kako bi fotografirali prizor, jer pun mjesec, okružen bisernom aurom i savršeno čistim nebom, izgledao je kao da lebdi tik iznad grada. Pogotovo je impresivan bio pogled prema tvrđavi i staroj jezgri, gdje se mjesečina prelijevala preko kamenih kontura i isticala prepoznatljivu siluetu Sinja.

Atmosfera je bila mirna, gotovo svečana, kao da je priroda dala svoj blagdanski poklon u savršenom trenutku adventa. Za one koji su imali priliku doživjeti ga uživo — bio je to prizor koji se pamti, a fotografije ga tek djelomično mogu dočarati. Pun mjesec iznad Sinja još je jednom potvrdio koliko je ovaj kraj čaroban, posebno u zimskim noćima.