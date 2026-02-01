Carlos Alcaraz osvojio Australian Open

Carlos Alcaraz pobjednik je ovogodišnjeg izdanja Australian Opena. Svoj sedmi Grand Slam naslov, a prvi na turniru u Melbourneu, osvojio je pobjedom protiv Novaka Đokovića, kojega je svladao nakon preokreta. Bilo je 2:6, 6:2, 6:3, 7:5, a finale je trajalo tri sata i dvije minute.

Uz naslove osvojene na Wimbledonu, US Openu i Roland Garrosu, Alcaraz je ovom pobjedom kompletirao karijerni Grand Slam. Finale Australian Opena ujedno je bilo ono s najvećom razlikom u godinama u Open eri – čak 15 godina i 349 dana – a razloga za slavlje na kraju je imao 22-godišnji Španjolac.

Đoković uvjerljivo otvorio meč

Finale na Rod Laver Areni bolje je otvorio Đoković, vlasnik rekordnih 10 naslova na Australian Openu i ukupno 24 Grand Slam titule. Njegov servis bio je iznimno precizan, a udarci s osnovne linije vrlo agresivni. Dva breaka u prvom setu jasno su pokazala u kakvom je ritmu započeo dvoboj, koji je riješio u svoju korist sa 6:2.

Đoković je u dosadašnjim finalima Grand Slamova imao omjer 16:4 kada bi osvojio prvi set, a posljednji put preokretom je izgubio upravo od Alcaraza, u finalu Wimbledona 2023. godine. I ovaj put povijest se ponovila.

Preokret Alcaraza

U drugom setu do izražaja je došla fizička spremnost mlađeg tenisača. Iako su obojica u polufinalima igrala mečeve u pet setova, Alcaraz je znatno lakše podnosio napore. Đoković je usporio, što je Alcaraz iskoristio i izjednačio rezultat osvajanjem seta sa 6:2.

Treći set prelomio se u petom gemu, kada je Alcaraz iskoristio prvu break-loptu. U devetom gemu još je jednom oduzeo servis Đokoviću i poveo s 2:1 u setovima.

Karijerni Grand Slam

U četvrtom setu Đoković je na početku uspio spasiti čak šest break-lopti u maratonskom gemu dugom 12 minuta, no Alcaraz je odlučujući udarac zadao kod rezultata 6:5, kada je iskoristio prvu meč-loptu i osigurao naslov.

Bio je to njihov deseti međusobni meč na ATP Touru, a omjer pobjeda sada je izjednačen na 5:5.

Alcaraz sada ima 25 ATP titula, od kojih je sedam osvojio na Grand Slam turnirima.

Grand Slam titule Carlosa Alcaraza:

Australian Open: 2026.

Roland Garros: 2024., 2025.

Wimbledon: 2023., 2024.

US Open: 2022., 2025.