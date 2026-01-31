Carević nakon pobjede nad Hajdukom: Imali smo tri mrtve šanse, mogli smo otići na veliku prednost

Gorica je pobijedila Hajduk 1:0 u prvoj utakmici subotnjeg programa 20. kola HNL-a. Dvoboj je odlučen u 44. minuti, u kojoj je Iker Pozo preciznim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio za sva tri boda domaće momčadi. Hajduk je tako drugi dio sezone otvorio s dva poraza jer je u prošlom kolu izgubio od Istre na Poljudu.

Hajduk je ostao na drugom mjestu s 37 bodova, četiri manje od vodećeg Dinama koji ima i utakmicu manje. Odigrat će ju protiv Vukovara u ponedjeljak. Gorica je danas prekinula niz od pet utakmica bez pobjede te je trenutačno osma s 22 boda.

"Naravno da su nam bitna tri boda, s obzirom na stanje na tablici i blizinu borbe za opstanak. Što se tiče same utakmice, mislim da smo odigrali perfektno prvo poluvrijeme. Imali smo tri mrtve šanse, mogli smo otići na veliku prednost. Zabili smo u najboljem mogućem trenutku. Što se tiče drugog dijela, Hajduk te optereti kad je rezultat negativan, morali smo se povući. Veseli me da su igrači dobro reagirali u niskom bloku, ali moramo još vježbati izlaske u kontru. Hajduk je imao dvije-tri situacije za gol, ali uspjeli smo se obraniti", rekao je Carević na početku presice.

"Da, pet utakmica nismo imali pobjedu, ali ja ću vam reći sada redom. Protiv Slavena na početku tog niza smo izgubili na neke detalje, protiv Rijeke smo isto dobro stajali. Protiv Varaždina prošlo kolo imao sam dvije mrtve šanse za otići na 2:0 i ugasiti utakmicu pa se dogodi što se dogodi. Psihološki se jako teško vratiti nakon Varaždina zbog načina na koji smo izgubili. Zato me veseli da smo danas bili dobri, karakterni i kvalitetni". Malo se krpamo pozicijski, nadam se da ćemo sada još potpisati neke igrače do kraja roka, zaključio je Carević, piše Index.