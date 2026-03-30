CAMINO KORČULA NA CVJETNICU Hodočasnički koraci, molitva i baština isprepleli otok u jedinstveno iskustvo vjere i zajedništva

Proteklog vikenda, uoči i na samu Cvjetnicu, otok Korčula ponovno je postao mjesto susreta vjere, tradicije i prirodne ljepote. Camino Korčula okupio je hodočasnike iz različitih krajeva Europe i Hrvatske od Belgije, Slovenije i Bosne i Hercegovine, do Vinkovaca, Lipika, Zagreba i okolice, Kaštela, Splita, Sinja, Omiša, Dubrovnika pa sve do Brača.

Njihovi koraci nisu bili tek fizičko putovanje, već duboko osobno iskustvo prožeto molitvom, zajedništvom i zahvalnošću.

„Ovo nije samo hodanje. Ovo je susret s Bogom, s ljudima i sa samim sobom.“ poručuju vodiči iz Bratovštine.

Vela Setemana, živa baština i duhovni okvir

Posebnu dimenziju ovom hodočašću dala je činjenica da se odvijalo kao dio Vele Setemane jedinstvene tradicije Velikog tjedna na Korčuli, koja je zaštićena kao nematerijalna kulturna baština. Camino je i ove godine bio dio svečanog dočeka Cvjetnice, prirodno se uklapajući u stoljetni ritam otoka.

Hodočasnici su svakodnevno sudjelovali u svetim misama, teološkim nagovorima i susretima sa svećenicima, a vrhunac je bio zajednički dolazak na procesiju i misno slavlje na Cvjetnicu u katedrali sv. Marka u Korčuli.

Krajolik koji ostaje urezan u sjećanju

Put ih je vodio kroz neke od najljepših dijelova otoka Korčulu, Lumbardu i Žrnovo, sve do pogleda s Huma koji oduzima dah. Maslinici, vinogradi i mirisi agruma pratili su hodočasnike na svakom koraku.

„Ovdje priroda govori. I kad šuti govori najglasnije.“ poručuju iz TZ Korčula.

Za mnoge je to bio prvi susret s Caminom, ali i trenutak u kojem su odlučili da neće biti posljednji.

Okusi i običaji kroz radionice

Ovogodišnji Camino vikend dodatno je obogaćen autentičnim radionicama koje su hodočasnicima približile otočnu tradiciju na poseban, gotovo obiteljski način.

Na radionici izrade sirnica, sudionici su se okušali u pripremi ovog uskrsnog slatkog kruha, koristeći otočki limunov likeri mirisne note naranče s otoka. Prostor je uskoro ispunio zavodljiv miris svježe pečenih sirnica, dok je veselo „mljackanje“ na kraju radionice najbolje posvjedočilo uspjehu napravljenog i okusu.

Ništa manje dojmljiva je bila radionica pletenja palminih grančica. Hodočasnici su s pažnjom i ponosom učili ovu tradicionalnu vještinu, a na samu Cvjetnicu su u procesiju i na blagoslov ponijeli vlastito ispletene palmine grančice.

Jedinstvena uspomena koja se ne nosi samo u rukama već ulazi kao blagoslov u hodočasničke domove.

Camino koji raste i povezuje

Znak živosti ove hodočasničke rute potvrđuje i susret s obitelji iz Slovenije koja je odlučila provesti čitav tjedan na Caminu Korčula. Takve priče svjedoče o sve većem međunarodnom interesu za ovaj otok kao hodočasničku destinaciju.

Camino je, čini se, čvrsto zakoračio na Korčulu i iz godine u godinu privlači sve više ljudi koji traže smisao, mir i iskustvo zajedništva.

Snaga zajedništva u organizaciji koja ostavlja trag

Uspjeh ovog vikenda još jednom potvrđuje snažnu sinergiju između turističke zajednice i Bratovštine svetog Jakova Hrvatska. Njihova briga za hodočasnike od sigurnosti dosvakog pojedinog detalja organizacije omogućila je sudionicima da se u potpunosti prepuste Camino iskustvu.

„Odlično je bilo. Sve je bilo na svom mjestu. Osjećali smo se prihvaćeno, zbrinuto i voljeno.“ poručile su hodočasnice.

Koraci koji se nastavljaju

Za mnoge sudionike ovo je bio tek početak. Inspirirani iskustvom na Camino Korčuli, najavili su nastavak hodočašćenja drugim Camino rutama diljem Hrvatske i Europe.

Camino Korčula ovog je vikenda još jednom pokazao svoju snagu ne samo kao staza, već kao prostor susreta, vjere i autentičnog doživljaja.

I dok su se koraci utišali nakon Cvjetnice, trag koji su ostavili ostaje.