Čak tri bivša Hajdukova trenera idu prema naslovima prvaka, ali ni to nije sve

Hajduk će teško ove sezone biti prvak. Zaostaje 10 bodova za prvoplasiranim Dinamom sa šest kola do kraja te bi se trebalo dogoditi pravo čudo da se išta bitno promijeni. Međutim, situacija je zanimljiva za Hajdukove bivše trenere, koji se u svojim klubovima i dalje bore za naslov prvaka.

Ogroman uspjeh litvanskog stručnjaka

Prvi od tih imena je Valdas Dambrauskas. On od početka aktualne sezone vodi azerbajdžanski Sabah s kojim je na pragu povijesnog uspjeha. Ima 13 bodova prednosti nad drugoplasiranim Qarabagom s pet utakmica do kraja te bi, ako sve prođe po planu, trebao uvjerljivo prije vremena osigurati naslov, piše Index.

Povijesno je zato što je Sabah klub star samo osam godina koji nikad u svojoj povijesti nije bio prvak. Najbolji rezultat dosad im je drugo mjesto u sezoni 2022./23. kada su završili iza Qarabaga, čijoj će nevjerojatnoj dominaciji stati na kraj. Naime, Qarabag je osvojio naslov prvaka u 11 od posljednjih 12 sezona azerbajdžanskog prvenstva.

🇦🇿 Qarabag - Sabah 🇦🇿 0-1 That is pretty much it. 🇦🇿 Sabah now has 99.9% to win their first ever league title 🏆! A club only 8 years old... pic.twitter.com/yHIcMS9LwR — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 18, 2026

Isto tako, Valdasova momčad i dalje je živa u polufinalu kupa u kojem će se susresti upravo protiv Qarabaga za dva dana. Za razliku od prvenstva, Sabah je osvojio jedan kup, i to prošle sezone u finalu protiv Qarabaga.

Ukoliko Dambrauskas osvoji dvostruku krunu, to će mu biti 11. i 12. trofej u karijeri. To će mu također biti i peta država u kojoj je osvajao trofeje. Dosad je osvajao s Žalgirisom u Litvi, RFS-om u Latviji, Ludogoretsom u Bugarskoj te s Hajdukom u Hrvatskoj.

Bijele je vodio između studenog 2021. i rujna 2022. te je u tom periodu osvojio Kup u finalu protiv Rijeke, drugo mjesto s rekordnim brojem bodova u Ligi 10 te izborio play-off Konferencijske lige u kojem ga je ždrijeb nesretno spojio s moćnim Villarealom.

Leko i dalje ima šanse u Belgiji

Drugi bivši trener Hajduka koji konkurira za titulu prvaka je Ivan Leko. On vodi Club Brugge, koji je preuzeo u prosincu te od tada vodi borbu za naslov, no njegova situacija je znatno kompliciranija od Valdasove.

Situaciju je zakomplicirao poraz prethodnog vikenda od Union Saint-Gilloisea, izravnog konkurenta za naslov. Da su pobijedili u tom susretu, mogli su zasjesti na prvo mjesto tablice, a ovako su se udaljili na četiri boda zaostatka od vodeće momčadi.

Popularna analitička stranica Football Meets Data na svom X profilu objavila je projekciju koja ističe kako Lekina momčad ima 20% šanse za naslov prvaka. Velikih 80% daju USG-u, za kojeg govore da je maksimalno okrenuo situaciju u svoju korist nakon pobjede u međusobnom susretu.

🇧🇪 Union SG - Club Brugge 🇧🇪 2-1 Perhaps the crucial moment of the 🇧🇪 Pro League season! 📈 Union SG moves to a 4-point advantage and will win any tie-breaker vs C. Brugge! 🏆 To win Pro League:

80% 🇧🇪 Union SG

20% 🇧🇪 Club Brugge 👉 Full probabilities and scenarios for 60+… pic.twitter.com/STPnqN33e9 — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 19, 2026

Club Brugge je zadnji naslov osvojio pretprošle sezone, a prošle sezone je to bio USG. Što se Leke tiče, ako preokrene ovu tešku situaciju i osvoji naslov prvaka, to bi mu bio peti trofej u trenerskoj karijeri.

Tri ih je osvojio u Belgiji, dva upravo s Club Bruggeom s kojim je bio prvak u sezoni 2017./18. te osvojio Superkup iduće sezone. Osvajao je i dva kupa, prvo belgijski s Royal Antwerpom u sezoni 2019./20., a zatim s Hajdukom u sezoni 2022./23. kada je u finalu na Rujevici svladao Šibenik. To je ujedno i posljednji trofej koji je Hajduk osvojio.

Prekaljeni domaći stručnjak igrat će protiv Ronalda

Treći Hajdukov bivši trener koji se bori za naslov je Damir Burić. Popularni Šolta trener je saudijskog drugoligaša Abhe s kojim je trenutno prvi na tablici s osam bodova prednosti uoči posljednjih pet kola. Ukoliko izbore jednu od prve dvije pozicije, što mogu osigurati već u idućoj utakmici, Burićeva momčad iduće će sezone igrati najviši rang, protiv igrača poput Cristiana Ronalda, Sadia Manea i Karima Benzeme.

Za razliku od prethodnog dvojca, Burić nije osvojio trofej u Hajduku, no vodio je klub u dva navrata. Prvi put u sezoni 2015./16. kad je odradio punu sezonu, završio treći te ispao u play-offu Europa lige od Slovan Libereca,

Drugi mandat na klupi Bijelih odradio je u sezoni 2019./20. kad je potrajao samo pet mjeseci i dobio otkaz u prosincu. Tad je ostavio Hajduk na drugom mjestu, a Bijeli su istu sezonu završili na petom mjestu pod vodstvom Igora Tudora.



Blizu je i nekoliko ostalih

Ima još nekoliko bivših Hajdukovih trenera koji su blizu borbe za naslov. Mislav Karoglan od studenog vodi kosovski Ballkani kojemu je titula izmakla za pet bodova. Toliki je zaostatak, a ostalo je još jedno kolo do kraja. Svoju priliku propustili su u prethodna dva kola u kojima su osvojili samo bod. No, sezonu mogu spasiti u Kupu u kojem ih čeka polufinale protiv Dukagjinija, piše Index.

Blizu je i Željko Kopić. Bivši trener Hajduka i Dinama već dvije i pol godine vodi rumunjski Dinamo iz Bukurešta s kojim igra "ligu za prvaka" rumunjske Superlige. No, tamo je kiksao u četiri od pet utakmica te sad ima osam bodova manje od dvije Universitatee, one iz Cluja i one iz Craiove.

U ovu priču može se uvrstiti i Jens Gustafsson. Rubno, s obzirom na to da švedski Allsvenkan počinje u trećem mjesecu te su odigrana samo tri kola, no njegov Hacken započeo je jako. Nakon tri kola imaju sedam bodova te se nalaze na drugom mjestu tablice, a ako je suditi po ovoj formi, trebali bi ostvariti bolji plasman od desetog mjesta kojeg su osvojili lani.