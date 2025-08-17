Čak i nakon poraza – pogledajte tko sve bodri Hajduk s tribina

Hajdukov trener Gonzalo Garcia na konferenciji za medije najavio je utakmicu 3. kola SuperSport HNL u kojem Bijeli na Poljudu igraju protiv Slaven Belupa.

Utakmica s Belupom dolazi nakon teškog poraza Bijelih u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduk je nakon poljudskih 2:1 poražen u Tirani nakon produžetaka s 3:1 te je ispao iz Europe s ukupnih 4:3 za Dinamo City.

U prve dvije prvenstvene utakmice momčad trenera Garcije upisala je dvije pobjede na domaćem terenu, u prvom su kolu Bijeli s 2:1 svladali Istru 1961, a u drugom Goricu rezultatom 2:0.

Slaven Belupo u novoj sezoni vodi Mario Gregurina, a njegova momčad u prvoj je utakmici poražena s 2:0 od Rijeke na Rujevici, dok su u drugoj na domaćem terenu s 3:1 porazili Varaždin.

U odnosu na prethodna dva kola trener Garcia u ovoj će utakmici u konkurenciji imati Livaju i Rebića koji su odradili suspenziju zbog crvenih kartona.

Iako je atmosfera na Poljudu večeras daleko od one na kakvu smo navikli, na tribinama su se okupili najvjerniji navijači koji bez obzira na poraz u Tirani i ispadanje iz Europe bodre Bijele i daju im prijeko potrebnu podršku.

Neki su došli u obiteljskom izdanju, s djecom, drugi s društvom. Ekipa je raspjevana, a iako nema transparenata ni velike koreografije, jasno je da podrška neće izostati.

