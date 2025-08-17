Prizori s Poljuda na kakve nismo navikli: Debakl je Bijele koštao podrške?

Hajdukov trener Gonzalo Garcia održao je konferenciju za medije uoči dvoboja 3. kola SuperSport HNL-a u kojem Bijeli na Poljudu dočekuju Slaven Belupo.

Susret dolazi svega nekoliko dana nakon teškog udarca za splitsku momčad – ispadanja iz Konferencijske lige. Nakon pobjede 2:1 na Poljudu, Hajduk je u uzvratu u Tirani pokleknuo protiv Dinamo Cityja. Albanska momčad slavila je s 3:1 nakon produžetaka i ukupnih 4:3 izbacila Bijele iz Europe.

Takav rasplet ostavio je traga i na atmosferi. Uoči prvenstvene utakmice protiv Slaven Belupa na Poljudu se okupilo znatno manje navijača nego što je uobičajeno, a i ozračje na tribinama daleko je od onog na koje su svi navikli.

Ipak, najvjerniji su i ovoga puta uz svoju momčad. Na sjeveru nema transparenata, ali podrška nije izostala – možda je večeras potrebnija nego ikada.