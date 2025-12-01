Čak 78 liječnika iz SDŽ ponijelo je titulu najdoktora. Provjerite imena

Portal najdoktor.com i ove je godine objavio tradicionalni popis najboljih liječnika i liječnica u Hrvatskoj, temeljen isključivo na preporukama i iskustvima pacijenata. Cilj portala ostaje isti, stvoriti što realniju sliku o radu pojedinih doktora na temelju komentara stvarnih pacijenata.

Metodologija ocjenjivanja nije se mijenjala: u obzir su uzimani ukupan broj komentara, omjer pozitivnih i negativnih ocjena, te kvaliteta samih preporuka. Iz rezultata su izuzeti komentari bez argumenata te oni koji se odnose na osoblje ili duljinu čekanja, jer liječnici na to najčešće ne mogu utjecati.

Ove godine na listu su ušli 78 liječnika i liječnica iz Splitsko-makarske županije.

Abdominalna kirurgija:

Tomislav Ivanović, Ognjen Barčot, Radoslav Stipić

Dermatovenerologija:

Haris Varupa, Ivana Hlevnjak

Dječja kirurgija:

Miro Jukić, Davor Todorić, Zenon Pogorelić

Gastroenterologija:

Ivan Žaja, Kristian Podrug

Ginekologija:

Marko Jukić, Indira Kosović, Boris Bačić, Zdravko Odak, Zdeslav Benzon, Teo Budimir, Robert Vulić, Nives Luetić, Marko Mimica, Baldo Obad, Ante Radić, Ante Pecotić, Ante Mršić

Interna medicina:

Robert Matutinović

Kardiokirurgija:

Matija Milić

Kardiologija:

Silvana Skoko Vidović, Ante Anić

Maksilofacijalna kirurgija:

Ante Mihovilović, Saša Ercegović

Mikrobiologija:

Javorka Leko-Grbić

Neurokirurgija:

Vlatko Ledenko

Neurologija:

Darjo Sučević, Mario Mihalj

Neuropedijatrija:

Anita Ursić

Obiteljska medicina:

Ana Vučković Vukušić, Konstantin Živković, Darija Tudorić-Gemo, Luca Duplančić, Žarko Žitko, Meri Brajković, Mirjana Bezdrov, Ariana Medini

Oftalmologija:

Saša Kozomara, Ljubo Znaor, Darko Batistić, Dobrila Karlica

Onkologija:

Ante Strikić

Otorinolaringologija:

Ivan-Anđelko Lisec, Braco Bošković, Zaviša Čolović, Mirko Kontić, Ante Sučić, Zlatko Kljajić, Robert Tafra

Pedijatrija:

Anita Ursić, Luka Stričević, Tamara Bošnjak, Snježana Kapor-Jeričević, Dubravko Matić

Plastična kirurgija:

Veridijana Šunjić Roguljić, Goran Tintor, Miroslav Ercegović, Bojan Štambuk

Psihijatrija:

Damir Mrass, Anđelko Beg

Reumatologija:

Mislav Radić, Dušanka Kaliterna-Martinović

Torakalna kirurgija:

Dragan Krnić

Transfuziologija:

Vedrana Burilović

Urologija:

Jakša Batistić

Parodontologija:

Dario Bojčić

Prema dostupnim podacima i analizom navedenih imena, ukupno 71 splitski liječnik i liječnica ponijeli su titulu Najdoktora 2025. godine što je još jedna potvrda da Split ostaje jedan od najjačih medicinskih centara u zemlji.