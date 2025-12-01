Čak 78 liječnika iz SDŽ ponijelo je titulu najdoktora. Provjerite imena

Portal najdoktor.com i ove je godine objavio tradicionalni popis najboljih liječnika i liječnica u Hrvatskoj, temeljen isključivo na preporukama i iskustvima pacijenata. Cilj portala ostaje isti, stvoriti što realniju sliku o radu pojedinih doktora na temelju komentara stvarnih pacijenata.
Metodologija ocjenjivanja nije se mijenjala: u obzir su uzimani ukupan broj komentara, omjer pozitivnih i negativnih ocjena, te kvaliteta samih preporuka. Iz rezultata su izuzeti komentari bez argumenata te oni koji se odnose na osoblje ili duljinu čekanja, jer liječnici na to najčešće ne mogu utjecati.
Ove godine na listu su ušli 78 liječnika i liječnica iz Splitsko-makarske županije.
Abdominalna kirurgija:
Tomislav Ivanović, Ognjen Barčot, Radoslav Stipić
Dermatovenerologija:
Haris Varupa, Ivana Hlevnjak
Dječja kirurgija:
Miro Jukić, Davor Todorić, Zenon Pogorelić
Gastroenterologija:
Ivan Žaja, Kristian Podrug
Ginekologija:
Marko Jukić, Indira Kosović, Boris Bačić, Zdravko Odak, Zdeslav Benzon, Teo Budimir, Robert Vulić, Nives Luetić, Marko Mimica, Baldo Obad, Ante Radić, Ante Pecotić, Ante Mršić
Interna medicina:
Robert Matutinović
Kardiokirurgija:
Matija Milić
Kardiologija:
Silvana Skoko Vidović, Ante Anić
Maksilofacijalna kirurgija:
Ante Mihovilović, Saša Ercegović
Mikrobiologija:
Javorka Leko-Grbić
Neurokirurgija:
Vlatko Ledenko
Neurologija:
Darjo Sučević, Mario Mihalj
Neuropedijatrija:
Anita Ursić
Obiteljska medicina:
Ana Vučković Vukušić, Konstantin Živković, Darija Tudorić-Gemo, Luca Duplančić, Žarko Žitko, Meri Brajković, Mirjana Bezdrov, Ariana Medini
Oftalmologija:
Saša Kozomara, Ljubo Znaor, Darko Batistić, Dobrila Karlica
Onkologija:
Ante Strikić
Otorinolaringologija:
Ivan-Anđelko Lisec, Braco Bošković, Zaviša Čolović, Mirko Kontić, Ante Sučić, Zlatko Kljajić, Robert Tafra
Pedijatrija:
Anita Ursić, Luka Stričević, Tamara Bošnjak, Snježana Kapor-Jeričević, Dubravko Matić
Plastična kirurgija:
Veridijana Šunjić Roguljić, Goran Tintor, Miroslav Ercegović, Bojan Štambuk
Psihijatrija:
Damir Mrass, Anđelko Beg
Reumatologija:
Mislav Radić, Dušanka Kaliterna-Martinović
Torakalna kirurgija:
Dragan Krnić
Transfuziologija:
Vedrana Burilović
Urologija:
Jakša Batistić
Parodontologija:
Dario Bojčić
Prema dostupnim podacima i analizom navedenih imena, ukupno 71 splitski liječnik i liječnica ponijeli su titulu Najdoktora 2025. godine što je još jedna potvrda da Split ostaje jedan od najjačih medicinskih centara u zemlji.