Neobičan susjed: Čagalj uočen u okolici Splita

U neposrednoj okolici Splita ovih je dana snimljen čagalj, što potvrđuje da se ova vrsta ubrzano širi hrvatskim područjem.

Stručnjaci ističu da su čagljevi u Hrvatskoj u izrazitoj ekspanziji. Njihova staništa posljednjih se godina šire, pa nakon što su postali uobičajeni na zadarskom i dubrovačkom području i Pelješcu, sada sve češće obitavaju i na širem splitskom području. Najnovija snimka pokazuje da su stigli i u neposrednu blizinu grada.

Za razliku od vuka, čagalj čovjeku ne predstavlja prijetnju. U pravilu izbjegava izravan kontakt, a odgovara mu i određena razina ljudske prisutnosti u blizini njegovih staništa.

Drugim riječima, čagalj nije opasan za ljude i ne predstavlja prijetnju njihovoj sigurnosti, a bjesnoća je davno iskorijenjena. Stručnjaci navode da je riječ o životinji koja se dobro prilagođava životu u blizini naselja, iako može predstavljati manju opasnost za sitne kućne ljubimce.

Čagljevi su sve rašireniji diljem Europe, a u Hrvatskoj se pojavljuju od Istre do Dalmacije. Riječ je o vrlo prilagodljivoj vrsti, poznatoj po tome da se lako snalazi u različitim staništima i hrani se prvenstveno manjim životinjama, strvinama i ostacima hrane.