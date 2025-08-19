Caffe bar GAL otvara svoja vrata na Žnjanu: Zavirili smo u mjesto koje će brzo osvojiti srca Splićana i gostiju

Na novouređenom Žnjanskom platou danas se otvora Caffe bar GAL – novi “beach lounge” tik uz more. Prostrani interijer krase prirodni materijali, skulpturalni reljef lica iza šanka i impresivno maslinovo stablo, dok vanjska terasa gleda ravno na plažu i šetnicu.

Koncept lokala naglašava opuštenu dnevnu atmosferu uz bruncheve i koktele, što i najavljuju na službenim kanalima - “a brand new lounge by the sea”.

GAL je među novim ugostiteljskim sadržajima na Žnjanu, gdje su zakupci birani putem javnog natječaja i online licitacije, a ugovori sa zakupcima zaključeni su krajem siječnja ove godine. U natječajnoj dokumentaciji za plato predviđene su kategorije poput restorana, bistroa i jednog kafića.

Podsjetimo, obnovljeni Žnjanski plato svečano je otvoren 21. lipnja 2025., čime je okončan jedan od većih urbanističkih zahvata u Splitu posljednjih desetljeća.

Prve dojmove uoči samog otvorenja i kako izgleda novi prostor pogledajte u našoj fotogaleriji.