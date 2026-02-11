Čačić o Milanoviću: "Vrijeme je da HDZ ode, on je apsolutno premijerski kandidat!"

Bivši ministar gospodarstva i predsjednik stranke Reformisti Radimir Čačić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak. Razgovarali su o idućim parlamentarnim izborima i mogućoj kandidaturi Zorana Milanovića te ostalim aktualnostima.

Radimir Čačić komentirao je potencijalni ulazak predsjednika Republike Zorana Milanovića u utrku na idućim parlamentarnim izborima:

"Vrijeme je da HDZ ode"

"Milanović je uvijek osoba koja daje dodatno ubrzanje i masu. Matematika nije komplicirana, naravno da će uzeti dio SDP-u i Možemo, ali će puno više donijeti jer je njegov prostor puno širi. Njegov prostor se vidio na predsjedničkim izborima - ljevica cijela, centar cijeli i dio desnog centra kojima je dosta nesposobnosti i kriminala. Izjava Jandrokovića pobijedili smo pa ćemo pobijediti opet je bedastoća. To nije argument. Moj dojam je da je vrijeme da odu."

"Nijedan lider po karizmi, vidljivosti, elokvenciji, ukupnom znanju, nije ispred Milanovića. On je apsolutno premijerski kandidat", dodao je.

Čačić smatra da i Siniša Hajdaš Dončić i Tomislav Tomašević imaju karizmu i potencijal za premijersku poziciju.

"Promašena odluka"

Zašto Možemo i SDP nisu išli zajedno na posljednjim parlamentarnim izborima?

"Možemo je odlučilo da je tako pametnije, srećom se ne zovu "Pametno". SDP je i s Milanovićem bio spreman na dogovor s Možemo. Milanović nije utjecao na tu promašenu odluku", kaže.

Ističe da Reformisti "nemaju želju biti SDP" te da im je "bliži Možemo": "HDZ uopće neću komentirati, to je prostor koji ne želimo dirati ni štapom. Predlagali smo da se formira koordinacija svih stranaka u Varaždinskoj županiji i da se prate projekti. HDZ je to odbio, predlagali smo to i gradu gdje je SDP, odbili su. Sada je HDZ to prihvatio i formirao koordinaciju svih klubova i svih župana, a logikom su mene izabrali za predsjednika koordinacije za praćenje europskih projekata. Sve stranke su unutra HDZ, SDP, HNS..."

"Ministar nije dorastao svom poslu"

Čačić se osvrnuo i na regulaciju rada obrtnika nedjeljom: "Dat će malim trgovačkim tvrtkama pravo da rade i nedjeljom, ako se to ne napravi ministar nije dorastao svom poslu, to je glupo. Zabraniti meni koji imam obiteljsku tvrtku, u kojoj rade članovi moje obitelji, da radim kad god hoću je uskratiti mi pravo na kruh. Ustavno je stvar potpuno jasna - pravo na rad. Treba dati pravo malim obiteljskim tvrtkama da rade, nadao sam se da će se pokazati pametnim."

Osvrnuo se i na doček rukometaša u Zagrebu i nazvao ga "dobro izrežiranom igrom": "Tek ćemo vidjeti jesu li svi koji su sudjelovali, naročito Plenković, dobro izračunali. Rukometni savez je dobio mig, većinu saveza vodi HDZ."