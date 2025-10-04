Nogometaši Hajduka upisali su minimalnu 1:0 pobjedu na gostovanju kod Vukovara. Jedini gol na utakmici zabio je Rokas Pukštas. Američki veznjak dobio je loptu na sredini polovice Vukovara, krenuo je prema sredini i iskoristio puno prostora koji su mu dali igrači Vukovara. Potegnuo je lijevom nogom izvana i zabio.

Vukovar je od 25. minute bio s igračem manje. Izravan crveni karton dobio je Vito Čaić. Hajduk je u ovu utakmicu morao bez Marka Livaje, svog kapetana, koji se ozlijedio u prošlom kolu. Ante Rebić zauzeo je poziciju centralnog napadača. Utakmicu je prokomentirao trener Vukovara Silvijo Čabraja.

"Hajduk nije stvorio ništa više šansi od nas"

"Igračima svaka čast na htijenju i zalaganju. Stvorili smo nekoliko izglednih prilika. Ne mogu biti nezadovoljan, ali eto jedan kiks, ne isprati se igrač i primimo pogodak. Bili bismo sretniji, naravno, da smo uzeli bod. Bili smo blizu.

Vjerujem kako su nas već svi otpisali, ali nakon danas vjerujem da imamo snage za ostati u ligi. Mislim da Hajduk nije stvorio ništa više šansi od nas i da smo do crvenog kartona bili u egalu", rekao je, piše Index.