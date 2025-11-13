Čabaj i Biloglav: “Javni novac prelazi pod upravu Srpske pravoslavne crkve, a premijer o tome ništa ne zna”

U Hrvatskom saboru danas su ispred Kluba zastupnika stranaka Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatskih suverenista, saborski zastupnici stranke DOMiNO Krešimir Čabaj i Damir Biloglav, komentirali jučerašnji aktualac, na kojem je Čabaj predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću postavio pitanje o raspolaganju javnim novcem namijenjenim izgradnji i opremanju srpskih kulturnih centara.

Čabaj je uvodno objasnio kako ga je zanimalo na koji je način uređeno upravljanje tom imovinom, te jesu li postojali mehanizmi kontrole nad objektima financiranima javnim sredstvima. Naglasio je da se odgovor premijera sveo na izbjegavanje ključnog pitanja: ''Svaka udruga, pa tako i SNV, je dužna javno istaknuti statut koji definira rad iste udruge, međutim, sporan je članak 33. tog istog Statuta prema kojem 'U slučaju prestanka djelovanja SNV-a, njegova imovina, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, daje se na upravu i čuvanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine SNV-a sukladno statutu. Imovinu predanu na upotrebu i čuvanje Srpska pravoslavna crkva vratit će SNV-u odmah po obnovi njegova djelovanja'''.

Čabaj dodaje kako bi Hrvatska trebala imati nekakve mehanizme kontrole trošenja javnog novca kao i informacije kako se tom imovinom raspolaže: ''Podsjećam kako je 2002. godine, prema ugovoru vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve, njihovo financiranje već riješeno. Prije svega što se tiče izgradnje, obnove, održavanja vjerskih sakralnih objekata, plaća i doprinosa svećenika, a povrh toga i lokalne samouprave još doniraju financijska sredstva za organizaciju različitih događaja, manifestacija, proslava i sl. Mene zanima gdje je granica, gdje je crta koju ćemo podvući jer doista mi nije jasno kako je tako nešto moguće?''.

Zapitao se i kako su vladajući jednostavno previdjeli ovu činjenicu da se s imovinom svih nas, dakle zajedničkom javnom imovinom, raspolaže na taj način da ona prelazi iz jedne ruke u drugu, u treću, vraća se i tako dalje: ''To smatram itekako spornim, posebno u svjetlu ovoga što smo vidjeli da se u tim istim prostorima odvijaju protuhrvatski sadržaji, od Medakovića pa nadalje. Zaista, gdje je crta, hoće li nam sutra odgovor biti eto, on je povjesničar umjetnosti, pa je taj fundus vrijedan itd. Pa i Željko Ražnatović Arkan je bio kolekcionar umjetnina, hoćemo li sutradan imati i izložbe njegovih kolekcija? Dakle, to je duboko suspektno!''

Čabaj smatra kako se imovinom svih nas se ne može na taj način raspolagati te napominje kako je očigledno da postoji itekako čvrsta sprega vladajuće stranke i SDSS-a, bez obzira na to što nominalno SDSS nije u vladajućoj kvoti, u vladajućoj većini: ‘’Iz ovoga vidimo da oni dalje vrlo blisko surađuju. Mene doista zanima odgovor vladajućih kako će se odrediti prema ovim činjenicama koje bacaju sasvim jedno novo svjetlo na te odnose i pokazuju zapravo dubinu i jednu netransparentnost, između ostaloga, kao što sam rekao, i korištenju javnih sredstava svih nas’’.

Na novinarsko pitanje o okruglom stolu održanom u Hrvatskom saboru pod organizacijom stranke Dom i nacionalno okupljanje, Biloglav je pojasnio razloge izostanka te istaknuo kako bi, da nije bilo smrtnog slučaja u obitelji, osobno prisustvovao budući da je bio jedan od suorganizatora. Naglasio je kako nijedna iznesena konstatacija na okruglom stolu nije bila sporna: ''Nitko od onih koji su komentirali taj okrugli stol u svojim komentarima nije naveo apsolutno niti jedan podatak koji je tamo bio iznesen kao problematičan. Danima unaprijed lijepljene su nam kojekakve etikete uz kojekakva optuživanja. Nitko nije rekao ‘čekajte ljudi, vi ste tamo iznijeli taj i taj podatak, on nije točan, ja mogu potvrditi, mogu donijeti dokaze da to što ste rekli nije točno’. Dakle, ako postoji mjesto na kojem se mogu otvarati nekakve problematične teme u našem društvu, a ovo je jedna od najtežih tema, onda je to upravo Hrvatski sabor. Hrvatski sabor je mjesto na kojem možemo razgovarati o svemu i svačemu.''

Dodao je kako su organizatori izravno odgovorni za sve što se kaže na okruglim stolovima, ali da od odgovornosti ne bježe: ''Predsjednik Sabora je vrlo jasno rekao da nije on taj koji to može niti dopustiti niti zabraniti. To poslovnik Sabora uopće ne dopušta. Svaki od nas koji organiziramo te okrugle stolove izravno smo odgovorni za ono što se tamo kaže i mi od te naše odgovornosti ne bježimo. Mi nemamo od čega bježati. Izneseni zaključci temelje se na istraživanjima i prije svega na arhivskoj građi koja je dostupna svima koji su zainteresirani.''

Govorio je i o odluci tajnika Sabora da se nakon sedam dana ukloni snimka okruglog stola: ''Ja mislim da to nema nikakvog učinka. To je bilo sedam dana na stranici Sabora i vi sami znate u kakvom vremenu živimo, kad nešto stavite jednom na mrežu, to više nije moguće maknuti. A to što se donijela takva odluka, ne znam, to trebate pitati one koji su ju donijeli. Vrlo je neobično da tu odluku donosi baš tajnik Sabora.''

Upitan o odgodi izložbe u Vukovaru posvećene Dejanu Medakoviću, Biloglav je poručio: ''Izložba u Vukovaru nije bila posvećena Dejanu Medakoviću, to je ova izložba u Zagrebu. Pa gospodin Pupovac inače ne vidi ništa suspektno u ukupnom svom radu. To je problem. Da on vidi malo šire i ulazi u genezu ovih događaja koji su toliko prenapuhani u javnosti, vidio bi tko zapravo daje povoda za ishitrene reakcije ovih dana.''

Naglasio je kako je neodgovorno predstavljati samo jedan dio obitelji Medaković, zanemarujući sve ono što je vezano uz Dejana Medakovića: ''Zamislite da netko organizira izložbu o Mili Budaku, ali se zanemari njegova uloga u NDH i govori se samo o njegovom umjetničkom opusu. To vjerojatno ne bi prošlo tako benevolentno. Mi živimo u vrlo osjetljivo vrijeme i ako želimo red i mir, onda moramo voditi računa da ne potičemo konflikte. Ima puno zlonamjernih ljudi koji od toga žele napraviti aferu i nered. Nama to ne treba.''

Govoreći o nedavnim incidentima i napetostima uoči obljetnice Vukovara, Biloglav je pozvao na smirivanje situacije: ''Ja očekujem da se situacija smiri, to je svima u interesu. Međutim, ako vidite kakva je histerija stvorena u našem društvu i od koga dolazi, onda to baš i nije vjerojatno. Provokacija će sigurno biti, ali apeliram na naše ljude da ne nasjedaju.''

Osvrnuo se i na napade na novinare: ''Ne postoji ništa što novinar može pitati, a da to opravdava napad na njega. Novinari mogu govoriti o svemu, kao što i mi u Saboru govorimo o svakoj temi. Svaki napad zbog izrečene riječi je nedopustiv. Apeliram na mlade ljude da promisle prije nego što reagiraju, ali i na vladajuće da poduzmu korake kako bi prevenirali situacije koje se mogu izroditi u krivom smjeru.''

Istaknuo je odgovornost premijera Plenkovića i njegov odnos sa SNV-om: ''Gospodin Plenković, koji je u svakodnevnom kontaktu s gospodinom Pupovcem, mogao je pitati što radi i je li dobro razmislio o izložbi, a ne reagirati tek kad sve eksplodira.''

Posebno je naglasio premijerovu neinformiranost o statutu SNV-a: ''Znakovito je da premijer o članku 33. statuta SNV-a nije znao ništa. On je rekao da mu je to prvi glas. A radi se o desecima milijuna eura javnog novca. Ako ulažete tako veliki novac, onda morate imati instrumente kontrole i znati što se može dogoditi. Mi o tome ništa ne znamo i zato tražimo od predsjednika Vlade da objasni kakve veze ima sa Srpskim narodnim vijećem i što se događa ako oni prestanu funkcionirati.''

Upozorio je i na premijerovu izjavu o mirovinama: ''Predsjednik Vlade je rekao da misli da u Hrvatskoj nema mirovina manjih od 200 eura. Samo u Zadru imate 1300 umirovljenika s mirovinom manjom od 200 eura. To pokazuje da ga nije briga ni za novac koji daje, ni za ljude koji žive na rubu siromaštva.''