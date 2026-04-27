BURA STVARA PROBLEME NA CESTAMA: Zabrane na magistrali, nesreća na A3 i kolone diljem zemlje

Zbog jake bure na snazi su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali u podvelebitskom području, dok su u ostatku zemlje vremenski uvjeti uglavnom povoljni za vožnju.

Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito na području Zagreba i Rijeke. Zastoji i kolone stvaraju se u zonama radova, posebno na autocesti A4 između čvorova Popovec i Velika Kosnica u smjeru istoka, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin – Klis te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak.

Zabilježeni su i izvanredni prometni događaji. Na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Rugvica u smjeru Bregane dogodila se prometna nesreća, zbog čega se vozi uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Na autocesti A4 između čvorova Ludbreg i Varaždin u smjeru Zagreba na kolniku se nalazi lešina, pa se promet također odvija uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.