BURA DIVLJA Jedini otvoreni pravac prema Dalmaciji je onaj preko Knina. Na Paškom mostu izmjereno 160 km/h!

Uzduž cijelog Jadrana puše jaka do olujna bura koja podno Velebita ima orkanske udare.

Bura je donijela pad temperature zraka u odnosu na prethodne dane, a očekivano, najhladnije na u planinama.

Na Najviše mosorskom vrhu, Velikom Kablu, temperatura je pala na -3°C, a na Dinari na -6°C uz osjet hladnoće od -16°C.

U Splitu je bura blizu orkanskih udara, oni najjači su do ponoći bili do 112 km/h. Na Paškom mostu su zabilježeni najjači udari blizu 160 km/h!.

Bura je izazvala velike probleme u cestovnom prometu.