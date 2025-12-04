Close Menu

"Buntovne časne" se vratile i odbijaju šutnju. Ne žele se maknuti s Instagrama

Prati ih 250.000 ljudi

Buntovne časne sestre koje su ove jeseni pobjegle iz crkvenog doma za starije u svoj nekadašnji samostan pokraj Salzburga, ne pristaju na uvjete lokalnih crkvenih vlasti, da se maknu s Instagrama.

Povlačenje s društvenih mreža bio je jedan od uvjeta pod kojim bi tamošnja župa dopustila njihov ostanak u samostanu u kojem su cijeli život, sve dok ih zdravlje služi. No, na niz uvjeta - među kojima i odricanje od pravnih savjetnika redovnice nisu pristale već su pisale Vatikanu i tražile zaštitu! Austrijske redovnice, sve starije od 80 godina, na Instagramu prati i podržava 250 tisuća ljudi.

Više pogledajte u prilogu RTL-a.

