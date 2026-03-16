Bulj: "Vučić je u okupiranoj Glini poticao Srbe na pobunu protiv njihove Domovine"

Miro Bulj, gradonačelnik Sinja i Mostov saborski zastupnik, oglasio se porukom u kojoj je osudio uvrede i prijetnje koje su mu upućene, poručivši kako na njih neće uzvraćati istom mjerom.

"Mi Hrvati imamo dostojanstvo i ne mislim se valjati u blatu i smradu koji se širi iz srbijanskih tabloida, niti odgovarati Vučićevom kumu", naveo je Bulj. Dodao je kako mu je, kako tvrdi, "izvjesni Glišić" već drugi put, "udaljen stotinama kilometara i iz sigurnosti Srbije i režima čiji je ministar", poručio da će mu "opaliti šamarčinu" te ga nazvao "ustaškim govedom".

"Hrvati žele mir i suživot"

Bulj je pritom istaknuo da želi da "normalni ljudi u Srbiji znaju kako Hrvati žele mir i suživot, ali suživot utemeljen na istini". U nastavku je poručio kako je, po njegovu stavu, "s ovakvom Vučićevom Srbijom koja nije procesuirala odgovorne za ratne zločine, koja nije priznala odgovornost za agresiju, koja nije dala informacije o nestalima i koja nije platila ratnu odštetu, ozbiljan razgovor o odnosima dviju država teško moguć".

"Neka oni nastave s huškanjem. Mi se u to nećemo dati uvući", poručio je Bulj. Bulj je ustvrdio i kako su "velikosrpska politika i propaganda huškale i pozivale srpsko stanovništvo na pobunu protiv vlastite države", što je, kako navodi, "dovelo do strašnih zločina od Vukovara do Dubrovnika".

Podsjetio je i na ulogu srbijanskog predsjednika u ratnim godinama. "Podsjećam da je Aleksandar Vučić u okupiranoj Glini poticao Srbe na pobunu protiv njihove Domovine i govorio da Glina nikada neće biti Hrvatska", naveo je Bulj.

Kritika hrvatskom državnom vrhu

Osim poruka iz Srbije, Bulj je kritizirao i hrvatske vlasti zbog odnosa prema službenom Beogradu.

"Ali oni me ne čude. Mene čudi hrvatska vlast: Plenković, Milanović, Medved i Anušić koji s ovakvom Srbijom uopće razgovaraju kao da se ništa nije dogodilo", poručio je. Dodao je kako ga čude i potezi dijela hrvatskih dužnosnika prema Aleksandru Vučiću.

"Mene čudi Plenković, Grlić Radman i Franković koji su takvog Vučića pozivali u Dubrovnik i prostirali mu crveni tepih, kao i Kolinda koja ga je dočekivala u Zagrebu", istaknuo je Bulj. Bulj je naglasio da na uvrede i prijetnje neće odgovarati istom retorikom.

"Neću na uvrede odgovarati uvredama niti na prijetnje prijetnjama. To nije način na koji govori slobodan i dostojanstven narod", poručio je. Kazao je i da svoju poruku ne upućuje Vučiću i njegovim glasnogovornicima, nego srpskom narodu. "Hrvatska i hrvatski narod želi mir i nikada nikoga neće napasti, pa ni Srbiju jer kroz svoju povijest nikad nikog napali nismo niti smo imali imperijalističke i ekspanzionističke težnje. Po tome smo jedinstven narod u Europi", naveo je.

Poruka o obrani Hrvatske

U završnom dijelu poruke Bulj je istaknuo da bi svaki eventualni napad na Hrvatsku završio kao i 1995. godine.

"Ali ako se, ne daj Bože, ikada pripadnici vašeg naroda, vođeni i sluđeni velikosrpskom ideologijom od koje mnogi nisu odustali, odluče napasti Hrvatsku, proći će kao i 1995. godine", poručio je. Dodao je i: "Džaba im svo naoružanje i tzv. 'Zagrepčanke'."

Podsjetio je pritom na vlastito ratno iskustvo. "Hrvatska pobjednička vojska čiji sam bio ponosni vojnik već je pokazala što znači snaga, čast i srce u obrani vlastite Domovine. A ako bude trebalo, odazvat ću se s istim zanosom i srcem kao i tada kad sam bio golobradi mladić. Sad nešto sporiji i stariji, ali sa ogromnim ratnim i pobjedničkom iskustvom", naveo je Bulj.

Poruku je zaključio stihom: "Ne daj na se, ne daj svoje, nemoj tuđe, prokleto je".