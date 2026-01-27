Bulj uputio oštru poruku ministrici: "Snosit ćete punu pravnu, političku i moralnu odgovornost za sve posljedice"

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj danas je uputio dopis ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariji Vučković u kojem se oštro protivi nacrtu rješenja Studije utjecaja na okoliš za projekt Sunčane elektrane Gala – Obrovac Sinjski. U dopisu upozorava na ozbiljna kršenja zakonskih procedura, ignoriranje negativnog mišljenja Savjetodavnog stručnog povjerenstva te potpuno zanemarivanje volje građana Cetinske krajine, koji su kroz više od 500 prigovora jasno poručili da ne žele realizaciju ovog projekta. Gradonačelnik ističe kako je riječ o zahvatu koji se planira iznad izvorišta pitke vode, u zoni sanitarne zaštite, te upozorava na nesagledive posljedice po okoliš, zdravlje ljudi i javni interes.

"Poštovana ministrice Vučković,

kao gradonačelnik Grada Sinja oštro sam se protivio i protivim projektu Sunčane elektrane Gala – Obrovac Sinjski te dajem prigovor na svaki mogući Vaš potpis za nacrt rješenja Studije utjecaja na okoliš, kojim bi se ovaj projekt progurao protivno zakonu, struci i volji naroda.

Ono što planirate učiniti predstavlja otvoreno kršenje procedura i svjesno pogodovanje privatnom, stranom investitoru, uz potpuno ignoriranje volje naroda koji je, kroz više od 500 prigovora, jasno pokazao da ne želi gradnju ovog štetnog projekta na svom prostoru. Savjetodavno stručno povjerenstvo jasno je reklo NE Studiji utjecaja na okoliš. Ministarstvo nema pravo ignorirati struku i zakon. Kada stručno Povjerenstvo kaže NE, nema „tumačenja“ niti „proceduralnih rupa“.

Projekt se planira izravno iznad izvorišta Kosinac, u II. zoni sanitarne zaštite. Riječ je o zahvatu koji bi devastirao čak 250 hektara prostora, što odgovara površini od 500 nogometnih igrališta, kroz uklanjanje vegetacije i frezanje tla do 40 centimetara dubine, uz betoniranje, izgradnju prometnica, trafostanica i dalekovoda. To nije razvoj, to je ekocid i izravna ugroza pitke vode Cetinske krajine i Dalmacije.

Posebno naglašavam da u postupku nije sudjelovao nijedan stručnjak iz Hrvatskih voda. O zahvatu iznad izvorišta pitke vode odlučuje se bez institucije nadležne za vodu. To je nedopustivo.

Ovo je izravna prijetnja vodocrpilištima Kosinac i Ruda, s nesagledivim posljedicama za kvalitetu vode i zdravlje ljudi.

Građani već danas plaćaju gotovo polovicu računa za električnu energiju kroz stavku obnovljivih izvora energije, a sada će HEP privatnom investitoru dodatno izgraditi kompletnu infrastrukturu, trafostanice, dalekovode i priključke i sve to o trošku naroda. Profit ide privatnom i stranom kapitalu, a trošak, opustošena i spaljena zemlja te sve veći računi ostaju našem narodu.

Ovom projektu protive se Grad Sinj, Splitsko-dalmatinska županija, mjesni odbori, udruge, stručnjaci i narod Cetinske krajine. Na ovom prostoru tisućama godina postoje tragovi života i kulturne baštine, a sada se sve to briše radi interesa nekolicine moćnika.

Narod plaća, a privatni kapital zarađuje. Sve se financira iz naše zemlje, naših resursa i iz džepova građana, dok Grad Sinj, kao ni država Hrvatska, od toga nemaju nikakvu korist, pod krinkom zelenih politika.

Cetinska krajina nije kolonija i nije na prodaju.

Pozivam Vas da ovaj skandalozan nacrt Rješenja Studije utjecaja na okoliš Sunčane elektrane Gala – Obrovac Sinjski, koji nije dobio pozitivnu ocjenu, ne potpišete. Ako ga ipak potpišete, činite to svjesno, protivno procedurama i zakonima, a na meni i narodu Sinja i Cetinske krajine bit će obaveza pružiti žestok otpor u obrani našeg prostora, pitke vode i naše Cetine, sve zbog opstanka ljudi na ovim područjima.

Ovaj projekt nećete „progurati“ protiv volje naroda, struke i mimo zakona. Snosit ćete punu pravnu, političku i moralnu odgovornost za sve ekološke, financijske i društvene posljedice", poručio je Bulj.