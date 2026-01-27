Pobuna na sinjskom području. Prvo je Bulj zaprijetio, a sada su se mnogi drugi digli na noge: "Ovo je naša didovina"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj objavio je kako je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije RH izradilo nacrt rješenja kojim se Studija utjecaja na okoliš za projekt Sunčana elektrana Gala – Obrovac Sinjski (priključne snage do 162,5 MW) proglašava prihvatljivom, iako je Savjetodavno stručno povjerenstvo na službenoj sjednici glasovalo protiv.

"Narod Sinja je rekao NE ekocidu. Struka je rekla NE ekocidu. Ministarstvo kaže DA ekocidu jer pogoduju stranom investitoru. Iznad izvorišta pitke vode žele betonirati šumu i prodati to kao zelenu tranziciju. To nije razvoj, to je pustoš. Zajedno s narodom, ne odustajem. #NEĆETE", poručio je Bulj.

Bulj navodi da je ovakvom odlukom "stvoren opasan presedan u postupku procjene utjecaja na okoliš" te da je "u potpunosti obezvrijeđena uloga stručnih tijela, javne rasprave i zakonom propisanih procedura".

"Drugim riječima, struka je rekla ne, narod je rekao NE, a Ministarstvo je odlučilo suprotno", istaknuo je.

Zahvat iznad najstrože zaštićene zone: "Devastacija gotovo 250 hektara"

Prema navodima koje je gradonačelnik iznio u objavi, projekt predviđa zahvat na području između Gljeva, Obrovca i Bajagića, "odmah iznad vodocrpilišta Kosinac", i to u zoni "najstrožih sanitarnih ograničenja". Bulj tvrdi da je riječ o prostoru ključnom za sigurnost vodoopskrbe Cetinske krajine i Dalmacije, te podsjeća da važeći propisi u toj zoni, kako navodi, zabranjuju sječu šume, skidanje tla i zahvate koji mogu povećati rizik onečišćenja i infiltracije u podzemne vode.

"To je prostor od iznimne važnosti za sigurnost vodoopskrbe cijele Cetinske krajine i Dalmacije", poručio je Bulj.

U objavi se navodi da projekt uključuje "masovno uklanjanje šumske vegetacije, skidanje tla, asfaltiranje platoa, izgradnju trafostanica, interne prometnice i dalekovod u duljini većoj od deset kilometara". Bulj upozorava da se time prostor nepovratno pretvara u antropogenu zonu izloženu eroziji, ubrzanom otjecanju i mogućim zagađenjima.

"To nije razvoj, to je pustoš", naglasio je.

Pitanje sastava Povjerenstva: "Nema predstavnika Hrvatskih voda"

Posebno problematičnim Bulj ocjenjuje činjenicu da u Savjetodavno stručno povjerenstvo, kako navodi, "nije imenovan niti jedan predstavnik Hrvatskih voda", iako se radi o zahvatu planiranom neposredno iznad izvorišta pitke vode.

"Time je izostalo stručno i neovisno mišljenje institucije koja je po svojoj nadležnosti ključna za ovakav projekt", ističe Bulj, dodajući da to "dodatno dovodi u pitanje vjerodostojnost i zakonitost cijelog postupka".

Gradonačelnik navodi da je projekt naišao na protivljenje Grada Sinja, Splitsko-dalmatinske županije, mjesnih odbora, udruga i stanovnika Cetinske krajine, kao i dijela znanstvene zajednice, uz "više 500 službeno zaprimljenih primjedbi". Unatoč tome, tvrdi Bulj, Ministarstvo najavljuje donošenje rješenja kojim se zahvat proglašava prihvatljivim za okoliš i ekološku mrežu.

"Time se javnosti šalje poruka da mišljenje naroda, lokalne samouprave i struke nema nikakvu težinu", poručio je.

Bilobrk: "Ovo je naša didovina, bojim se zagađenja izvora"

Dalmacija Danas kontaktirala je Ivicu Bilobrka, vijećnika u Mjesnom odboru Obrovac Sinjski, koji upozorava da se u cijeloj priči, kako kaže, ne smije izgubiti iz vida ono najvažnije – vodu i izvorišta.

"Ne želim u ovo miješati politiku. Mislim da je ova tema vrlo loša za nas jer je ovo naša didovina, tu su ljudi ginuli stoljećima da bi sada došli neki strani investitori, samo bi uzeli zemlju i naplaćivali bi obnovljive izvore energije od države. Mi kao mještani od toga ne bi imali nikakve koristi. Zatrovat će se svi izvori, a voda je na prvome mjesto u cijeloj EU. Ispada kao da nikoga nije briga za to. Puno je izvora u pitanju kod Cetine, sve je povezano i bojim se da će se zagaditi i bit će velikih problema", kazao nam je.

Nadalje, Bulj u objavi spominje i financijski aspekt, navodeći da se građane pokušava umiriti naknadom od oko pola milijuna eura godišnje za Grad Sinj, dok bi, prema njegovim tvrdnjama, HEP stranom investitoru isplaćivao višestruko veće iznose, a "sav bi se trošak na kraju prelio na građane Hrvatske".

"Ovo nije primjer zelene tranzicije niti energetske neovisnosti hrvatskih obitelji", poručuje Bulj, ocjenjujući da je riječ o modelu koji "pod krinkom zaštite okoliša pogoduje stranim monopolistima".

"Ne odustajem": Poziv na krovne solare i lokalnu proizvodnju

Gradonačelnik ističe kako će nastaviti otpor projektu te zagovara drukčiji smjer energetske tranzicije.

"Država bi trebala poticati postavljanje solarnih panela na krovove, razvoj lokalne proizvodnje energije i stvarnu energetsku neovisnost, a ne betoniranje šuma iznad izvorišta pitke vode", navodi Bulj.

Zaključno poručuje: "Zajedno s narodom ću se i dalje boriti za interese svoga naroda i nikada neću pristati na uništavanje prirodnih resursa Cetinske krajine radi profita stranih investitora."

Na kraju je dodao i poruku: "Protiv volje naroda – #NE_ĆE_TE".