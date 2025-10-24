Bulj: "Sinj neće biti žrtva nerada Županije i Ministarstva"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj oglasio se nakon sastanka u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, održanog na poziv ministrice Marije Vučković, na kojem se razgovaralo o privremenom odlaganju otpada iz okolnih gradova.

Bulj je naveo da se pokušava „progurat sramotan prijedlog“ prema kojem bi se otpad iz Splita i okolnih gradova, zbog popunjenih kapaciteta na odlagalištu Karepovac, privremeno odlagao na Mojanku u Sinju, sve dok se ne izgradi Centar za gospodarenje otpadom Lećevica — projekt koji, kako ističe, kasni već deset godina.

„Sinj nije i neće biti žrtva nerada i nečinjenja Županije i Ministarstva“, poručio je Bulj, podsjetivši da je Mojanka zatvorena prije tri mjeseca upravo zato što „nema uvjete za odlaganje otpada“, a sada se, kaže, isti prostor pokušava pretvoriti u „županijsko smetlište“.

Bulj je najavio i tiskovnu konferenciju pod nazivom „Na pravom mistu“, koja će se održati sutra u 9 sati ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije, gdje će, kako je najavio, iznijeti detalje i stavove Grada Sinja o ovom prijedlogu.