Bulj se sastao s Irenom Hrstić: "Neodrživo da se u Sinju zbog najjednostavnijih zahvata mora ići u Split. To je nepošteno"

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj sudjelovao je danas na dvosatnom sastanku u Ministarstvu zdravstva na temu stanja zdravstvene skrbi u Sinju, s posebnim naglaskom na pitanje rodilišta i operacijske sale, odnosno na potrebu stvaranja uvjeta za otvaranje Opće bolnice u Sinju.

Sastanku su, uz ministricu zdravstva Irenu Hrstić i njezine suradnike, prisustvovali ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa te pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Helena Bandalović.

Tijekom sastanka gradonačelnik Bulj istaknuo je kako građani Sinja i Cetinske krajine imaju pravo na jednaku dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite kao i građani drugih dijelova Hrvatske, naglasivši kako trenutačno stanje predstavlja rezultat dugogodišnjeg zanemarivanja zdravstvenih usluga u ovom dijelu Dalmacije.

„Građani Sinja i Cetinske krajine ne traže nikakve privilegije, već jednaka prava. Tražimo iste uvjete kakve imaju Zabok, Našice i drugi gradovi u Hrvatskoj. Ulaganje u rodilište, operacijsku salu i zdravstvene djelatnike nužno je kako bi se rasteretio KBC Split i osigurala dostojanstvena zdravstvena skrb našim građanima“, poručio je gradonačelnik Bulj.

Naglašeno je kako sadašnji sustav dodatno opterećuje KBC Split te nije ni održiv ni pravedan prema stanovnicima Cetinske krajine.

Sastanak je protekao u konstruktivnom tonu, a gradonačelnik je istaknuo da je ministrica zdravstva iskazala spremnost za rješavanje navedenih problema.

„Ovo je jedan od prvih sastanaka na kojima se otvorilo pitanje rodilišta, operacijske sale i svega onoga što stvara pritisak na splitsku bolnicu. Danas je neodrživo da se u Sinju zbog najjednostavnijih zahvata mora ići u Split. To je nepošteno. Tražimo jednake uvjete kakve ima Zagreb i njegova okolica. Od 13 kliničkih zdravstvenih ustanova čak je devet u Zagrebu, dok se najveći broj općih bolnica nalazi u zagrebačkom prstenu. A što ima Cetinska krajina? Ovdje se ne poštuje ni Ustav, no drago mi je da je ministrica prihvatila ovaj prvi sastanak kao početak rješavanja problema“, rekao je gradonačelnik Bulj.

Na kraju sastanka gradonačelnik Bulj pozvao je ministricu zdravstva da u nadolazećem razdoblju posjeti Sinj i sudjeluje na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja, kako bi se zajednički započelo s rješavanjem dugogodišnjih problema u zdravstvenom sustavu Sinja i Cetinske krajine.