Bulj: "Pogoduju stranom investitoru koji će sebi dobro napunit džepove, a našoj djeci ostaviti izgorenu pustaru bez života"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj oglasio se priopćenjem za javnost u kojem je reagirao na nacrt rješenja prema kojem se Studija utjecaja na okoliš za projekt Sunčana elektrana Gala – Obrovac Sinjski smatra prihvatljivom, unatoč činjenici da je Savjetodavno stručno povjerenstvo na službenoj sjednici donijelo suprotnu odluku.

"Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije RH izradilo je nacrt rješenja kojim se Studija utjecaja na okoliš za projekt Sunčana elektrana Gala – Obrovac Sinjski, priključne snage do 162,5 MW, proglašava prihvatljivom, iako je Savjetodavno stručno povjerenstvo na službenoj sjednici glasovalo protiv.

Drugim riječima, struka je rekla ne, narod je rekao NE, a Ministarstvo je odlučilo suprotno, čime je stvoren opasan presedan u postupku procjene utjecaja na okoliš i u potpunosti obezvrijeđena uloga stručnih tijela, javne rasprave i zakonom propisanih procedura.

Riječ je o sunčanoj elektrani koja predviđa devastaciju gotovo 250 hektara netaknute prirode na području između Gljeva, Obrovca i Bajagića odmah iznad vodocrpilišta Kosinac, u zoni najstrožih sanitarnih ograničenja. To je prostor od iznimne važnosti za sigurnost vodoopskrbe cijele Cetinske krajine i Dalmacije, a važeći propisi u toj zoni jasno zabranjuju sječu šume, skidanje tla i sve zahvate koji mogu povećati rizik onečišćenja i infiltracije u podzemne vode.

Unatoč tome, projekt predviđa masovno uklanjanje šumske vegetacije, skidanje tla, asfaltiranje platoa, izgradnju trafostanica, interne prometnice i dalekovod u duljini većoj od deset kilometara, čime se prostor nepovratno pretvara u antropogenu zonu izloženu eroziji, ubrzanom otjecanju i mogućim zagađenjima.

Posebno zabrinjava činjenica da u Savjetodavno stručno povjerenstvo nije imenovan niti jedan predstavnik Hrvatskih voda, iako se radi o zahvatu koji se planira neposredno iznad izvorišta pitke vode. Time je izostalo stručno i neovisno mišljenje institucije koja je po svojoj nadležnosti ključna za ovakav projekt, što dodatno dovodi u pitanje vjerodostojnost i zakonitost cijelog postupka.

Unatoč protivljenju Grada Sinja, Splitsko-dalmatinske županije, mjesnih odbora, udruga i stanovnika cijele Cetinske krajine te znanstvenika, što potvrđuje i više 500 službeno zaprimljenih primjedbi, Ministarstvo najavljuje donošenje rješenja kojim se zahvat proglašava prihvatljivim za okoliš i ekološku mrežu.

Time se javnosti šalje poruka da mišljenje naroda, lokalne samouprave i struke nema nikakvu težinu.

Građane se pokušava umiriti naknadom od oko pola milijuna eura godišnje koja bi se isplaćivala Gradu Sinju, dok bi istodobno HEP stranom investitoru isplaćivao višestruko veće iznose, a sav bi se trošak na kraju prelio na građane Hrvatske.

Ovo nije primjer zelene tranzicije niti energetske neovisnosti hrvatskih obitelji, nego model koji pod krinkom zaštite okoliša pogoduje stranim monopolistima, dok lokalnoj zajednici ostavlja devastiran prostor, trajno narušene prirodne resurse i izgubljenu perspektivu razvoja poljoprivrede, turizma i drugih gospodarskih grana. Takvi projekti ne donose razvoj, već ostavljaju pustoš, depopulaciju i spaljenu zemlju bez budućnosti.

Zajedno s narodom ću se i dalje boriti za interese svoga naroda i nikada neću pristati na uništavanje prirodnih resursa Cetinske krajine radi profita stranih investitora. Država bi trebala poticati postavljanje solarnih panela na krovove, razvoj lokalne proizvodnje energije i stvarnu energetsku neovisnost, a ne betoniranje šuma iznad izvorišta pitke vode.

Ministarstvo nije briga ni zakonska procedura, ni mišljenje struke, ni protivljenje naroda kao ni mišljenje gradonačelnika, jedino što ih zanima je pogodovanje stranom investitoru koji će sebi dobro napunit džepove, a našoj djeci ostaviti veće račune i izgorenu pustaru bez života.

Protiv volje naroda - NE ĆE TE.