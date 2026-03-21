Bulj podržao Dan narcisa u Sinju: "Prevencija je ključ"

Danas je na sinjskoj pijaci obilježen Dan narcisa u okviru humanitarne akcije koju je organizirao Klub žena liječenih na dojci Sinj. Podršku im je pružio i gradonačelnik Miro Bulj, koji je na svom Facebook profilu napisao:

„Danas sam se pridružio obilježavanju Dana narcisa na sinjskoj pijaci, u sklopu humanitarne akcije koju je organizirao Klub žena liječenih na dojci Sinj.

Ova je hvale vrijedna akcija kojom se žene pozivaju da se odazovu preventivnim pregledima dojke.

Ova akcija se održava prve subote proljeća tradicionalno se obilježava Dan narcisa, spoj humanitarne akcije i javnozdravstvene kampanje, koji je pokrenula Hrvatska liga protiv raka.

Plemeniti cilj akcije je podizanje društvene svijesti o važnosti preventivnih pregleda dojki u svrhu ranog otkrivanja raka dojke i, posljedično, smanjenja smrtnosti. U ovoj akciji prodajom narcisa prikupljaju se sredstva namijenjena su prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke.”