Bulj: "Ovisnici smo, kao najgori narkomani o heroinu"

Hrvatski sabor danas je u raspravi podržao prijedlog izmjena Zakona o elektroničkim komunikacijama kojim se predviđa modernizacija nacionalne komunikacijske mreže i jačanje zaštite kritične infrastrukture. Dio oporbenih zastupnika pritom je upozorio na važnost nacionalnog vlasništva nad komunikacijskim sustavima.

Mostov zastupnik Miro Bulj ponovno je otvorio pitanje povratka telekomunikacijske infrastrukture u domaće ruke, ocjenjujući da je njezina privatizacija bila pogrešna odluka.

„Prodali smo ključni dio sigurnosnog sustava države. Elektroničke komunikacije moraju biti u rukama onoga tko ih je platio – hrvatskog naroda“, rekao je Bulj, ustvrdivši kako ovisnost o stranim vlasnicima predstavlja rizik u kriznim situacijama.

Predložene izmjene usklađene su s europskim pravilima o smanjenju troškova izgradnje komunikacijske infrastrukture velikog kapaciteta. Kako je istaknuo državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, cilj je ubrzati uvođenje naprednih mreža, uključujući 5G tehnologiju.

Zakonom se također postavlja pravna osnova za odluku o jedinstvenom pružatelju usluga kritičnih komunikacija u državi, što bi sigurnosnim službama poput policije, vatrogasaca i SOA-e trebalo osigurati stabilnu i sigurnu razmjenu informacija u krizama.

Razmjena podataka o dugovanjima – nova briga oko privatnosti

Jedna od najosjetljivijih novina odnosi se na razmjenu informacija između teleoperatera o korisničkim dugovima putem Fine. Vlada tvrdi da je cilj smanjiti broj blokiranih građana i spriječiti dodatna zaduživanja.

Iz oporbenih klupa upozoravaju da se time otvara prostor za preširoku obradu osobnih podataka.

SDP-ova Ana Puž Kukuljan naglasila je kako je riječ o iznimno osjetljivim financijskim informacijama, dok je Marijana Puljak (Centar) zatražila jasne mehanizme nadzora:

„Moramo znati tko sve ima uvid u te podatke, koliko se dugo čuvaju i postoji li rizik neopravdane uskraćenosti usluga“, poručila je.