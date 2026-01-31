Bulj oštro napao Vladu: "Hrvatski novac ne smije financirati rehabilitaciju četništva"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj objavio je oštru poruku u kojoj kritizira financiranje kulturnih i manjinskih udruga putem Savjeta za nacionalne manjine, optužujući Vladu i HDZ da javnim novcem omogućuju, kako tvrdi, relativizaciju Domovinskog rata i rehabilitaciju četničke ideologije.

U objavi se izravno spominju Draško Stanivuković, Milorad Pupovac, Anja Šimpraga i premijer Andrej Plenković, a Bulj poziva na obustavu financiranja određenih udruga, proglašenje Stanivukovića nepoželjnom osobom u Hrvatskoj te političku odgovornost vrha vlasti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poruku je zaključio tvrdnjom da se, po njegovu mišljenju, ne radi o pitanju mržnje, već o zaštiti dostojanstva države i poštovanja prema hrvatskim braniteljima.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"POčetnik Stanivuković na hrvatskoj zemlji, u Gračacu, Kninu i Dalmaciji preko Savjeta za nacionalne manjine našim novcem kojim Plenković i HDZ nagrađuje SPC i Pupovčev etno-biznis kako bi nam Draško Stanivuković držao govore kojima velića i poziva na rehabitalizaciju četnička u Hrvatskoj!

To se radi uz političko pokroviteljstvo Milorada Pupovca i Anje Šimprage, kojinse svaki put skrivaju iza fraza, ali nikada jasno ne osuđuje četništvo velikisrpski fašizam!

Draško Stanivuković i ostala četnička bratija mora biti proglašen PERSONOM NON GRATA u Republici Hrvatskoj. Čovjek koji se slika s četničkim simbolima nema što tražiti u državi koja je obranjena od četništva!

Hitno obustaviti financiranje SKD Prosvjete i svih udruga povezanih s Pupovčevim etno-biznisom koje nisu jasno i nedvosmisleno osudile velikosrpsku agresiju i četništvo.

Hrvatski novac ne smije ići protiv o Domovinskom ratu i veličanju četništva!

Andrej Plenković i HDZ zato kroz Savjet za nacionalne manjine, pod političkim utjecajem Milorada Pupovca, moraju objasniti zašto milijune eura dodjeljuje organizacijama koje provociraju, dijele društvo i relativiziraju Domovinski rat velicanstvene vojne operacije HV Bljesk i Oluja u kojima sam osobno sa svojim suborcima sudjelovao.

Ako ne mogu, neka podnesu ostavke!

Anja Šimpraga i Milorad Pupovac moraju se jasno i nedvosmisleno promiču četništvo i velikosrpski fašizam.

Najbitnije prekinuti odmah Pupovčev etno-biznis kojeg HDZ financira iz proračuna Republike Hrvatske a sve krosz politička trgovine, ucjene i vrijeđanje Domovinskog rata!

Ovo nije pitanje mržnje, nego dostojanstva Hrvatsje države i poštovanja prema hrvatskim braniteljima i žrtvama u Domovinskom ratu.

Plenkoviću, Hrvatska nije nastala da bi danas plaćala rehabilitaciju četničke ideologije koja ju je htjela uništiti!", poručio je Bulj.