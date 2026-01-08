Bulj o zatvaranju rodilišta u Sinju: "Ukinuli ste rodilište, a što je sljedeće? Sinjska alka?"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj oštro je reagirao na odluku o zatvaranju sinjskog rodilišta, poručivši kako se ne radi o poslovnoj ili stručnoj odluci, već o rezultatu dugogodišnjeg nemara i političkog zanemarivanja Sinja i Cetinskog kraja.

– Zatvaranje sinjskog rodilišta nije “poslovna odluka”, nije “stručni razlog” i nije “slučajnost”. To je rezultat dugogodišnjeg nemara vlasnika i osnivača Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, uz potporu Ministarstva zdravstva i političkih struktura koje godinama zanemaruju Sinj i Cetinski kraj – poručio je Bulj.

Istaknuo je kako je godinama upozoravao da će doći do ovakvog ishoda te da je više puta prosvjedovao za očuvanje rodilišta.

– Rodilište nije samo zdravstvena ustanova, ono je simbol opstanka, života i budućnosti našega kraja. Danas svjedočimo da su oni koji odlučuju o zdravstvu uspjeli ugasiti još jednu instituciju izvan Zagreba – rekao je.

Bulj je posebno kritizirao obrazloženje o nedostatku poroda, ocijenivši ga licemjernim.

– Sustavno se činilo sve kako se porodi u Sinju uopće ne bi mogli događati. Proglašavanjem rodilišta “zadesnim” stvoreni su uvjeti za njegovo gašenje, a zatim je upravo to stanje iskorišteno kao opravdanje. To je klasična metoda: prvo zapusti, pa zatvori – naglasio je.

"U Sinju je više rođenih nego umrlih"

Podsjetio je i da je Sinj jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj s više rođenih nego umrlih.

– I to se događa u trenutku kada Sinj ima pozitivnu demografsku sliku, dok se istovremeno govori o spašavanju demografije Hrvatske – dodao je.

Gradonačelnik je poručio kako su vlasti umjesto ispunjenja obećanja o otvaranju opće bolnice i operacijske sale, odlučile ukinuti postojeću zdravstvenu uslugu.

– Umjesto opće bolnice i novih zdravstvenih usluga, vi zatvarate rodilište i oduzimate nam pravo na rađanje u Sinju. Time direktno udarate na naš identitet, naše tradicionalne vrijednosti i našu Alku – rekao je Bulj.

Posebno je naglasio važnost Sinjske alke za lokalni i nacionalni identitet.

– Temeljno je pravilo da alkar mora biti rođen na sinjskom teritoriju. Nikada nećemo pristati na to da nam oduzimate ono što nas određuje. Sinjska alka nije samo lokalna tradicija, ona je simbol hrvatskog identiteta i opstanka ljudi na ovim prostorima – poručio je.

Na kraju je uputio poruku Vladi i Ministarstvu zdravstva:

– Predali se nismo. Ispunite predizborna obećanja, otvorite opću bolnicu i operacijsku salu i neka se ponovno čuje dječji plač koji ste prisilno ugušili. Ukinuli ste rodilište, a što je sljedeće – Sinjska alka? E, pa nećete – zaključio je Bulj.