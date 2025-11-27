Bulj o slučaju Thompson–Tomašević: “Zašto on može zabraniti koncert, a ja ne izložbu u Sinju?”

Ne stišava se bura oko Thompsonovog koncerta u Zagrebu. Već danima traje prepucavanje na relaciji Marko Perković Thompson - Tomislav Tomašević.

Sve je krenulo u trenutku kada je Tomašević kazao da drugog koncerta u Areni neće biti ako na onom 27. prosinca bude izvedena Bojna Čavoglave.

U srijedu je u Zagrebu Thompsonov tim održao konferenciju za medije na kojoj su zahvalili Tomislavu Tomaševiću - što se dogodio hipodrom sa 500 tisuća ljudi.

Sada se o slučaju oglasio i sinjski gradonačelnik MIro Bulj. Povukao je paralelu između zabrane Thompsonovog koncerta i izložbe u Sinju. Zanima ga zašto Tomašević može zabraniti koncert, a on ne može održavanje izložbe u Sinju.

"Govori se kako gradonačelnik ima pravo zabraniti koncert i to koncert pjevača za kojeg je samo u Zagrebu kupljeno 175 tisuća karata. Dakle, ljudi ga žele slušati. Grad od toga ima korist i zarađuje.

I sada moje pitanje svima koji podržavaju ovu zabranu.

Ako Tomašević ima pravo zabraniti Thompsona,

zašto ja nisam imao pravo odbiti dati prostor za Pupovčevu “Tromeđu” u Sinju?

Za događaj koji nije zanimao ni deset ljudi, pa ni same sinjske Srbe.

Ja sam zbog te svoje odluke kao gradonačelnik završio na obavijesnom razgovoru jer je to tražila Plenkovićeva pučka pravobraniteljica.

Mediji su me napadali, tražio se kazneni progon, postupak još traje i nije isključeno da budem procesuiran.

A zašto? Zato što sam rekao NE izložbi za koji u Sinju nije bilo interesa i gdje se mimo mog znanja , mimo izabranog gradonačelnika, išao ustupiti prostor jedne sinjske gradske ustanove.

I tu je sva istina o Hrvatskoj danas", kaže Bulj u svojoj najnovijoj objavi.

Dodaje da se "ovdje može zabranjivati samo hrvatsko, a iz državnog proračuna se potiče samo ono što je protuhrvatsko".