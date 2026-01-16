Bulj ne propušta Thompsonove koncerte. Stigao je i na Gripe

Večeras se u Splitu održava prvi koncert Marko Perković Thompson. Gužve ispred dvorane Gripe počele su se stvarati već u kasnim poslijepodnevnim satima, a veći priljev posjetitelja zabilježen je nešto prije 18 sati.

Brojni obožavatelji stigli su ranije kako bi zauzeli što bolju poziciju unutar dvorane. Ulazi su otvoreni u 18 sati, a atmosfera se postupno zagrijavala uz glazbu koja se puštala s razglasa i obilježja s hrvatskim motivima koja su bila vidljiva među publikom.

Koncert je započeo u 20.30 sati, a dvorana je u trenutku početka bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Na koncert je stigao i Miro Bulj. Tribine i parter preplavljeni su rekvizitima s hrvatskim obilježjima, zastavama i majicama, što je dodatno obilježilo vizualni identitet večeri.