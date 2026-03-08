Bulj dijelio cvijeće ženama po Sinju

Gradonačelnik Sinja i predsjednik Mosta Miro Bulj u subotu je povodom Međunarodnog dana žena prošetao ulicama grada te sugrađankama čestitao njihov dan i darovao ruže.

Kako je objavio na društvenim mrežama, Bulj je to učinio zajedno sa svojim zamjenikom Antom Bobašem Bobetom.

"Drage žene, sritan vam vaš dan. Svakoj ženi, majci i kolegici čvrsto stišćem ruku i čestitam. Neka svaki vaš dan bude ispunjen poštovanjem, ljubavlju i osmijehom jer to zaslužujete“, poručio je Bulj.

Dodao je kako je jutros zajedno sa zamjenikom prošetao ulicama Sinja te ženama čestitao Dan žena i u znak zahvalnosti poklonio im ružu.

Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka, a u mnogim gradovima tradicionalno se obilježava prigodnim čestitkama i darivanjem cvijeća.