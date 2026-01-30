Close Menu

Bulj: Ako Zagreb odbije želju rukometaša, Sinj je spreman za doček i Thompsona

„Slobodni i hrvatski Sinj čeka i rukometaše i Thompsona raširenih ruku“, poručio je Bulj, dodajući kako ishod završne utakmice ne mijenja njegov stav
Miro Bulj

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oglasio se povodom mogućeg dočeka hrvatskih rukometnih reprezentativaca nakon velikog uspjeha na prvenstvu, poručivši kako je Sinj spreman organizirati doček ako u Zagrebu ne bude političke volje da se udovolji želji rukometaša, uključujući i nastup Marka Perkovića Thompsona.

Bulj je istaknuo kako je svjestan da je uobičajeno da se dočeci sportskih heroja organiziraju u Zagrebu ili nekom većem gradu, ponajprije zbog broja ljudi, te naglasio kako ne smatra poštenim da se građane Zagreba, a posebno djecu, kažnjava zbog odluka gradske vlasti.

Ipak, poručio je kako će, u slučaju da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ne prihvati želju rukometaša vezanu uz glazbeni program, Sinj otvoriti vrata i reprezentaciji i Thompsonu.

„Slobodni i hrvatski Sinj čeka i rukometaše i Thompsona raširenih ruku“, poručio je Bulj, dodajući kako ishod završne utakmice ne mijenja njegov stav.

Prema njegovim riječima, hrvatski rukometaši već su pobjednici s obzirom na sve okolnosti kroz koje su prošli, istaknuvši kako su, osim sportskih protivnika, pobijedili i bezobrazan tretman, domaćine, Europsku rukometnu federaciju (EHF) te, kako navodi, nenormalan raspored utakmica.

Na kraju je poručio da Sinj, grad u kojem je „svaki Hrvat, ali i svaki čovjek dobre volje dobrodošao“, stoji na raspolaganju ako izostane ponuda Zagreba ili drugih većih gradova.

