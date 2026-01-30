Bulj: Ako Zagreb odbije želju rukometaša, Sinj je spreman za doček i Thompsona

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oglasio se povodom mogućeg dočeka hrvatskih rukometnih reprezentativaca nakon velikog uspjeha na prvenstvu, poručivši kako je Sinj spreman organizirati doček ako u Zagrebu ne bude političke volje da se udovolji želji rukometaša, uključujući i nastup Marka Perkovića Thompsona.

Bulj je istaknuo kako je svjestan da je uobičajeno da se dočeci sportskih heroja organiziraju u Zagrebu ili nekom većem gradu, ponajprije zbog broja ljudi, te naglasio kako ne smatra poštenim da se građane Zagreba, a posebno djecu, kažnjava zbog odluka gradske vlasti.

Ipak, poručio je kako će, u slučaju da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ne prihvati želju rukometaša vezanu uz glazbeni program, Sinj otvoriti vrata i reprezentaciji i Thompsonu.

„Slobodni i hrvatski Sinj čeka i rukometaše i Thompsona raširenih ruku“, poručio je Bulj, dodajući kako ishod završne utakmice ne mijenja njegov stav.

Prema njegovim riječima, hrvatski rukometaši već su pobjednici s obzirom na sve okolnosti kroz koje su prošli, istaknuvši kako su, osim sportskih protivnika, pobijedili i bezobrazan tretman, domaćine, Europsku rukometnu federaciju (EHF) te, kako navodi, nenormalan raspored utakmica.

Na kraju je poručio da Sinj, grad u kojem je „svaki Hrvat, ali i svaki čovjek dobre volje dobrodošao“, stoji na raspolaganju ako izostane ponuda Zagreba ili drugih većih gradova.