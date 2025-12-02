Bugarska u plamenu: Deseci tisuća ljudi na ulicama zbog uvođenja eura i korupcije

Bugarska je proteklih dana svjedočila najvećim prosvjedima još od 1990-ih, nakon što su deseci tisuća građana izašli na ulice Sofije, Plovdiva, Varne, Burgasa i drugih gradova. Samo u glavnom gradu, prema procjenama organizatora, skupilo se više od 50.000 ljudi, ispunivši golemu esplanadu ispred Nacionalne skupštine.





Prosvjednici su skandirali “Ostavka!” i na pročelja institucija projicirali riječi „Resign“ i „Mafia“, jasno poručujući kako je nezadovoljstvo usmjereno prema aktualnoj vladi premijera Rosena Željazkova i široj političkoj strukturi koju smatraju odgovornom za korupciju i netransparentno upravljanje.

Generacija Z u središtu prosvjeda

Primjetnu snagu ovim okupljanjima dala je mlada generacija, organizirana preko TikToka i Instagrama. Sa transparentima poput „Gen Z is coming for U“ i „Give us a reason to stay“, mladi su jasno iskazali strah od ograničenih mogućnosti te poručili kako ne žele nastaviti tradiciju masovnih emigracija.



Njihova mobilizacija dodatno je pojačala poruke da Bugarska treba temeljite političke promjene kako bi zadržala vlastite građane i stala na kraj višegodišnjem utjecaju moćnih poduzetnika na nacionalnu politiku.

Proračun za 2026. kao okidač nezadovoljstva

Nezadovoljstvo je kulminiralo nakon što je vlada predstavila nacrt proračuna za 2026., koji predviđa povećanje poreza na dividende i rast doprinosa za socijalno osiguranje, dok istovremeno širi rashode javnog sektora.

Kritičari tvrde da bi takav model dodatno pogoršao ekonomske uvjete u inače najsiromašnijoj članici EU te produbio već prisutnu korupciju.





Premijer Željazkov je 27. studenog poručio kako će vlada povući prijedlog proračuna i pripremiti novi, no dio koalicijskih partnera – ponajprije moćni poduzetnik i političar Delyan Peevski – žestoko se protivi promjenama, čime je postao glavna meta prosvjednika.

Politički utjecaj Peevskog ponovno u fokusu

Ime Delyana Peevskog, dugogodišnje kontroverzne figure bugarske politike i biznisa, ponovno se našlo u središtu javnog gnjeva. Prosvjednici optužuju vladajuću koaliciju – sastavljenu od GERB-a, BSP-a i pokreta There Is Such a People (ITN) – da ovisi o njegovoj stranci New Beginning, što Peevskom, po njihovom mišljenju, omogućava daljnje jačanje utjecaja na institucije.



Mnogi su nosili transparente s njegovim inicijalom „Д“, precrtanim kao simbolom otpora, dok su satirične poruke i karikature dominirale masom.

Večernje napetosti i reakcije vlasti

Iako su glavni skupovi protekli mirno, kasnije u noći došlo je do sukoba određenih skupina s policijom. Bacani su kamenje i boce, spaljene su kante za smeće, a oštećen je i jedan policijski kombi. Policija je uzvratila suzavcem i paprenim sprejem, dok je najmanje deset osoba uhićeno.



Gradonačelnik Sofije Vasil Terziev kritizirao je policiju jer nije pravovremeno reagirala na, kako je rekao, „jasne znakove da će provocirati skup“. Pojavile su se i tvrdnje da su određene skupine namjerno pokušale kompromitirati prosvjed.



Bugarski predsjednik Rumen Radev pozvao je na prekid nasilja, ali i na ostavku vlade, poručivši da „postoji samo jedan izlaz – izbori“.