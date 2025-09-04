Budućnost financija se oblikuje na drugom Finance.Weekendu

Nakon uspješnog prvog izdanja, ovogodišnji festival donosi novu rundu globalnih i regionalnih stručnjaka, s praktičnim primjerima i dubinskim uvidima u funkcioniranje financijskih odjela u najvećim kompanijama svijeta.

„Nakon uspješnog prvog izdanja, Finance.Weekend ove godine dolazi u samostalnom formatu u sklopu Weekenda.18, okupljajući ključne lidere financijske industrije i stručnjake iz regije i svijeta. Novi format omogućuje dublji uvid u suvremene financijske procese, primjenu digitalnih alata i inovativne strategije koje oblikuju današnje i buduće poslovanje. Takvi događaji nisu samo prilika za razmjenu znanja, već i platforma koja potiče suradnju među sektorima, osnažuje razvoj novih poslovnih modela i postavlja temelje za strateške odluke u industriji koja se ubrzano mijenja“, ističe Matija Nakić, direktorica festivala te izvršna direktorica i suosnivačica Farseera.

Globalna financijska strategija i perspektive CFO-a

Jedan od ključnih govornika je Michael Boyd, bivši direktor riznice u Appleu, koji je tijekom 20 godina bio ključna figura u nizu strateških financijskih projekata. Boyd će govoriti o tome što znači voditi jednu od najvećih korporativnih blagajni na svijetu, od upravljanja rizicima i likvidnošću, do raspodjele kapitala, ističući kako velike odluke utječu na cijelu organizaciju i što lideri mogu naučiti iz takvih modela.

Regionalni fokus ove godine stavljen je na telekom sektor, koji se suočava s velikim ulaganjima, stalnim tehnološkim promjenama i sve kompleksnijom regulativom. Matija Kovačević, financijski direktor Hrvatskog Telekoma, Matija Mandić, članica Uprave i glavna direktorica za financije Telemacha te Anita Lazović, CFO Orion Telekoma, razgovarat će o tome kako financijski timovi postaju aktivni partneri u poslovanju, povezuju strategiju s operativnim procesima i pomažu donositi brze i informirane odluke u uvjetima kompleksnosti.

Održivo upravljanje, ESG i regionalni lideri

ESG inicijative sve više dominiraju dnevnim redom u korporacijama, ali njihova implementacija često je izazov. Ivana Krajinović, partnerica u EY-u, Mitar Božić, CFO Medlog Austria, te Vedrana Jelušić Kašić, članica Uprave PBZ-a, otvorit će pitanje što je stvarni utjecaj ESG-a, a što „greenwashing“ te kako financijski i korporativni lideri mogu mjeriti učinak i implementirati promjene koje imaju stvarni učinak na društvo i okoliš.

Uz spomenute, u programu sudjeluju i Andreas Graf, CFO A1 Grupe, Hrvoje Patajac direktor kontrolinga Adris grupe, Jan Sebastijan Kujaw, CFO Dometica, Jelena Lukić Chetcuti, direktorica financija za regiju Adriatic u Nomad Foods, Lidija Bajić, CFO Novonordiska, Luka Pavlović, CFO u Bambiju, Matej Akrapovič, CFO Akrapoviča te Sanja Keranović, CFO u Dr. Oetkeru, koji će kroz svoja iskustva doprinijeti raspravama o upravljanju kapitalom, transformaciji financija i strateškom odlučivanju u regiji i globalno.

Drugi Finance.Weekend potvrdit će status festivala koji spaja globalnu ekspertizu i lokalne prilike, omogućuje uvid u najnovije trendove i razmjenu znanja koja oblikuje budućnost financija. Budite dio financijske budućnosti od 18. do 21. rujna u Rovinju. Sve informacije o programu, govornicima i kotizacijama možete pronaći na službenoj stranici festivala, kao i na profilima društvenih mreža - LinkedIn, Facebook i Instagram.