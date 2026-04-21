"Budite spremni!" Vlada europske zemlje poziva građane da pripreme torbu za bijeg

Belgijska savezna vlada pokrenula je novu kampanju kojom poziva građane da budu spremni na izvanredne situacije, upozoravajući da krize mogu nastati “bilo gdje i bilo kada”. Građanima se preporučuje da budu u stanju samostalno funkcionirati najmanje 72 sata, primjerice u slučaju velikog nestanka struje ili prekida internetskih usluga.

Kampanja, predstavljena u utorak 21. travnja, dio je četverogodišnjeg plana Nacionalnog kriznog centra s ciljem jačanja otpornosti društva u okolnostima sve izraženijih geopolitičkih napetosti i učestalijih prirodnih katastrofa.

Fokus na informiranje i borbu protiv dezinformacija

U prvoj fazi kampanje naglasak je stavljen na pravodobno i točno informiranje građana tijekom kriza. Vlasti pozivaju građane da se prijave na sustav BE-Alert te da prate službene komunikacijske kanale.

Posebno upozoravaju na opasnost širenja glasina i dezinformacija koje u kriznim situacijama mogu dodatno otežati reakciju i snalaženje.

Belgijski ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin poručio je da su rizici od ratnih sukoba i prirodnih nepogoda posljednjih godina porasli, ali je naglasio da cilj kampanje nije izazivanje panike.

– Cilj je podizanje svijesti među građanima. Pripremljenost je zajednička odgovornost – istaknuo je Quintin.

Građanima savjetuju stvaranje zaliha

Vlasti preporučuju da svako kućanstvo ima osnovni krizni paket s potrepštinama dovoljnima za tri dana. Među preporučenim stvarima nalaze se voda, dugotrajna hrana, osnovni medicinski pribor, baterijske lampe, baterije, gotovina i higijenski proizvodi.

Osim toga, građanima se savjetuje da pripreme i manju “torbu za hitne situacije” koju mogu brzo ponijeti ako budu morali napustiti dom. Ona bi trebala sadržavati osnovne potrepštine poput hrane, vode, važnih dokumenata, punjača za mobitel i pribora za prvu pomoć.

Kampanja će se širiti i na nove prijetnje

U narednim fazama kampanja će obuhvatiti i dodatne rizike, uključujući nuklearne incidente, a u provedbu će se uključiti i lokalne vlasti kako bi se preporuke prilagodile svakodnevnom životu građana.

Belgijske vlasti poručuju da će bolja pripremljenost stanovništva omogućiti hitnim službama da se u kriznim situacijama usmjere na najugroženije.