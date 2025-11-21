Close Menu

Budite oprezni ako krećete na put. Kolnici su mokri i skliski, a mogući su problemi i u pomorskom prometu

Pazite kako vozite

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni te vrlo skliski. Zbog povremeno jače kiše na cestama se mjestimice može stvarati veća količina vode, a postoji i opasnost od odrona, ponajprije na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorovitim područjima, upozorava Hrvatski autoklub.

HAK navodi i da će se tijekom petka u većem dijelu Hrvatske voziti po mokrim i skliskim kolnicima, dok je u unutrašnjosti, osobito u višim predjelima, moguća pojava snijega.

U večernjim satima očekuju se i ograničenja za određene skupine vozila na cestama ispod Velebita zbog olujnih udara bure.

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika moguća su i ometanja u pomorskom prometu.

